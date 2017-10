Congo-Kinshasa: La non-tenue d'élections plombe le climat des affaires au pays

Certes, l'impasse qui ronge, de plus en plus, la RD. Congo est le fruit des controverses nées notamment, de… Plus »

L'incertitude sur le processus politique a déjà placé la RDC au banc des nations peu fréquentables. Tous les partenaires extérieurs exigent le déblocage du processus électoral pour continuer à coopérer « normalement » avec Kinshasa. Les Nations unies, l'Unions européenne, l'Organisation internationale de la Francophonie et toutes les grandes capitales du monde sont inquiets de l'absence de calendrier électoral crédible conformément à l'Accord du 31 décembre 2016. Selon cet accord, les premiers scrutins devraient être tenus en décembre 2017 et les autres en 2018.

Depuis cette déclaration du président de la Céni, les Forces politiques et sociales acquises au changement veulent s'en découdre avec le pouvoir en place à travers des actions pacifiques de rue. Autant dire que le dernier trimestre 2017 et les premiers mois de 2018 seront très agités. L'on sait que la crise politique ne fait pas bon ménage avec les affaires. Chaque fois qu'il y a eu crise politique, les opérateurs économiques payent le lourd tribut.

Depuis 2016, l'absence d'élections démocratiques dans les délais constitutionnels pour assurer l'alternance pacifique a créé la psychose dans le chef des opérateurs économiques. De même, les manifestations politiques que le pays a connues en septembre et en décembre 2016 ont terni davantage le climat des affaires en RDC. Non seulement plusieurs opérateurs économiques ont gelé leurs affaires, le temps d'observer la scène politique, plusieurs investisseurs étrangers n'ont pas voulu prendre le risque de venir faire les affaires au Congo-Kinshasa.

Ici, la RDC est en train de payer sa dépendance à son industrie extractive. Il est urgent de diversifier l'économie congolaise de manière investir massivement dans l'industrie, dans l'agriculture et dans des secteurs porteurs. C'est d'ailleurs l'ambition des 28 mesures urgentes pour stabiliser et relancer l'économie nationale. Mais, ces mesures dites d'urgence souffrent d'un déficit d'application. D'où, le salut de l'économie congolaise n'est pas pour bientôt.

La crise politique congolaise a un impact négatif sur le monde des affaires en République démocratique du Congo. Déjà, la baisse des cours des matières premières sur le marché international depuis deux ans a été à la base du décrochage des fondamentaux de l'économie congolaise. Le gouvernement a vu ses recettes se fondre au point qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui de faire face aux revendications salariales de tous les travailleurs émargeant du budget de l'Etat. D'où cette grogne à la Fonction publique, dans les hôpitaux de référence et même dans les écoles et les universités.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.