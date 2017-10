Algérie: Les militants se remobilisent contre l'exploration du gaz de schiste

Les autorités répètent inlassablement que face à la crise, l'Algérie a besoin d'exploiter toutes les ressources énergétiques pour redresser son économie. L'argument ne tient pas, juge Rabah Reghiss, économiste pétrolier. « A l'heure où le Premier ministre déclare qu'il n'a même pas de quoi payer les députés, on nous sort un gaz de schiste qui demande énormément d'argent. Si on a assez d'argent pour aller vers le gaz de schiste, je ne vois pas pourquoi on abandonne le soleil qui est très facile à exploiter et peut-être à moindre coût », s'interroge Rabah Driss.

L'Etat n'a plus d'argent et le gaz de schiste garantirait l'avenir énergétique du pays, fait valoir le gouvernement algérien. Mais pour Hocine Bensaâd, expert en gestion des catastrophes naturelles, cette décision est incompréhensible. « Ce n'est pas opportun. Nous n'avons ni les moyens ni les capacités pour pouvoir exploiter le gaz de schiste, sachant que nous n'avons pas encore exploité entièrement les ressources en gaz naturel disponibles sur le territoire algérien », remarque-t-il.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.