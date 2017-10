Ile Maurice: Rénovation du Saint Géran - «Kot bann autorités de surveillance ti été?» demande Tania Diolle

148 autres, qui étaient âgées de plus de 48 ans, seront, elles, employées par le ministère de l'Éducation sur une base contractuelle. Quatorze femmes cleaners qui sont actuellement âgées de plus de 65 ans percevront, pour leur part, un gratuity équivalent à 15 jours pour chaque année de service. Quant à celles qui sont employées par des contracteurs, le ministère de l'Éducation «suivra la situation de près».

«Le MP est en solidarité totale avec les syndicalistes Reaz Chuttoo et Jane Ragoo et les employées concernées», clame-t-elle. Selon les renseignements du parti, ajoute-t-elle, le ministère de l'Éducation a fait volte-face. Lors d'une réunion, le 28 août, il avait en effet été convenu que les femmes cleaners seraient embauchées comme General Workers et que leur salaire passerait de Rs 1 500 à Rs 9 000.

Autre sujet abordé : la situation des femmes cleaners. Le MP «comprend» la colère des femmes cleaners. Et pourquoi elles entameront une grève de la faim, lundi 16 octobre, à partir de 16 heures. «Il est inconcevable que des femmes cleaners qui travaillent depuis 10-15 ans n'ont pas de sécurité d'emploi et continuent à toucher Rs 1 500 par mois», lâche Tania Diolle.

