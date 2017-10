Ile Maurice: Chagos - «Pravind Jugnauth bizin réflési dé fwa avan li kozé», dit Sylvio Michel

Le Premier ministre a fait un «faux pas». Faux pas que Sylvio Michel, leader des Verts fraternels, met sur le compte du «manque de maturité».

Pravind Jugnauth, clame-t-il, n'aurait jamais dû dire aux Américains que si Maurice récupère la souveraineté des Chagos, ils pourront continuer à opérer leur base militaire sur Diego Garcia. «Pravind Jugnauth bizin réflési dé fwa avan li kozé».

C'est ce que Sylvio Michel a déclaré ce dimanche 15 octobre, lors de l'assemblée générale spéciale du parti, à Rose-Hill. C'est lors de son discours à la tribune de l'Organisation des Nations unies, à New York, le vendredi 22 septembre, que le Premier ministre a déclaré que Maurice n'a nullement l'intention de mettre fin à la présence militaire sur Diego Garcia. "Mauritius is willing to enter into a long-term renewable lease with the United States to allow these security arrangements to remain in place", avait-il fait valoir.

Mais pour Sylvio Michel, «Pravind Jugnauth inn fer enn mari érer» sur le dossier Chagos. Cela m'a «choqué» et «chagriné», dit-il. Avec les propos du Premier ministre, «bann Chagossien ek Mauriciens bizin trakasé».

D'expliquer que l'archipel des Chagos est constitué de 65 îlots. «Le plus grand est Diego Garcia.» Que ce passera-t-il, demande Sylvio Michel, si les Américains acceptent la proposition mais «dir zot pa anvi trouv enn Chagossien ladan?»

Raison pour laquelle le leader des Verts fraternels estime que Pravind Jugnauth «manque de maturité». De rappeler que Donald Trump, le président américain, «pa enn dimounn avek ki ou kapav badiné».