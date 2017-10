Ile Maurice: Réforme électorale à Rodrigues - «SAJ est mal conseillé», affirme Von Mally

Nicolas Von Mally fait valoir que l'autonomie dans son état actuel est une victoire du MR et non celle de l'OPR. «Zot (OPR) ti dimann enn system kot zot mem ti pou nom bann dimounn ki pou siez dan lasanblé.» Et d'en rajouter une couche : «L'OPR ne croit pas en la démocratie. Serge Clair n'est pas un démocrate. Si aujourd'hui nous avons une Assemblée régionale élue par le peuple, c'est grâce au MR. N'étant pas satisfait du résultat, il cherche par tous les moyens ki gouvernman santral met anplas enn sistem kot l'OPR déténir pouvwar absolu ek kot péna lopozision.»

En réponse aux questions de la presse, le Minority Leader affirme que son parti n'a pas eu l'occasion de faire des représentations au gouvernement central concernant des amendements à la RRA Act. Nicolas Von Mally se dit, dans la foulée, «méprisé» et «humilié» par sir Anerood Jugnauth, le ministre mentor n'ayant démontré aucun intérêt à le rencontrer. Cela démontre, estime-t-il, un mépris de la démocratie et de l'opposition.

«Il (SAJ) déclare que le présent système proportionnel crée de l'instabilité politique à Rodrigues, ce qui justifie une réforme électorale, déclare Nicolas Von Mally. Li dir bizin fer réform pou konfort le First Past The Post. Eski sa enn solision ?»

