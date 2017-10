Angola: Le ministre Manuel Augusto investit de nouveaux membres de la direction du Mirex

La cérémonie a également servi à présenter les secrétaires d'Etat aux Relations Extérieures, Antonio Tete, et à la coopération internationale et communauté angolaise, Domingos Custódio Vieira Lopes, récemment nommé par décret présidentiel.

A cet effet, a-t-il expliqué, l'Angola créera les conditions pour que cet accord de leadership soit naturel et accepté par le reste du continent à partir de l'évaluation des actions et de l'initiative de nos gouvernements.

Judith Albino da Costa, directrice adjointe de l'Institut des communautés angolaises à l'étranger et service consulaire (ICAESC) et Stela Maria da Graça Sousa et Santiago, directrice adjointe de l'ICAESC pour la sphère migratoire, notariale et consulaire font également partie des responsables investis.

Il s'agit d'Agostinho dos Santos Van-Dunem, au poste de secrétaire général, António Luís de Sousa Lima Veigas, Inspecteur général, Salvador Allende Carvalho Bom Jesus, directeur du Cabinet du ministre, Cecilia Caldeira da Conceção do Rosário Baptista, directrice générale de l'Institut des communautés angolaises à l'étranger et service consulaire (ICAESC).

