C'est dans le cadre du programme de stabilisation des enfants et jeunes dits de la rue que le Centre Ndako Ya Bison de la Communauté Chemin Neuf (CCN) a offert, le samedi 14 octobre 2017, à 40 jeunes sortis de la rue, des kits pour leur insertion professionnelle.

Ces jeunes bénéficiaires des kits ont été réinsérés dans leurs familles par le Centre Ndako Ya Biso. D'après M. Jean-Pierre Godding, Responsable du projet, ces jeunes, qui étaient hier enfants de la rue, ont achevé leur formation au cours de cette année dans plusieurs disciplines, à savoir : Coupe et Couture, Esthétique, Mécanique, Maçonnerie, Menuiserie, Electricité et Soudure. C'est ainsi qu'ils ont bénéficié des kits tels que la machine à coudre, matériel d'esthétique, serre-joint, truelle, tyroliens, poste à souder et tant d'autres outils nécessaires pouvant leur aider à se lancer dans des activités autonomes.

"Cette cérémonie est d'une grande importance. Parce que l'objectif pour nous est de redonner une espérance à ces jeunes. Pas seulement de retrouver leurs familles mais, les aider à trouver un avenir. La démarche, il convient de le souligner, se résume en deux mots clés notamment, réunification et autonomisation", a indiqué M. Jean-Pierre Godding. Cette remise de kits a été faite sous l'œil vigilant du commissaire de la police du Rond-point Ngaba, M. Paulin qui a mis en garde ces jeunes qu'il a connus dans la rue de ne pas oser vendre ces outils de travail.

L'ambiance était festive et émotionnelle pour ces enfants taxés hier de sorciers ou encore orphelins. Visage rayonnant et hilares, ces 40 jeunes, accompagnés de leurs membres de famille ont, chacun, emporté son outil de travail pour être utile dans leurs familles, en particulier et dans la communauté congolaise, en général. Et, emportés par l'émotion couplée à la joie, ces jeunes qui deviennent l'espérance de leurs familles n'avaient qu'un seul mot dans leurs bouches : "Merci à la communauté Chemin Neuf via le Centre Ndako Ya Biso"; "Merci à Frère Jean-Pierre".

Car, la Communauté Chemin Neuf (CCN), à travers le Centre Ndako Ya Biso, a comme cheval de bataille, la réconciliation et l'autonomisation des enfants et jeunes dits de la rue. Une occasion pour Mme Selengbe Giwe Faustine qui a représenté le Ministre de l'Energie, Jean-Marie Ingele Ifoto, notable de la Commune de Makala, d'encourager ces jeunes à ne plus se sous-estimer dans la société congolaise. «Vous devez être utile et aller de l'avant avec cette formation que vous avez bénéficié», a déclaré Mme Selengbe Giwe Faustine.

Il convient de souligner que la réunification familiale et l'autonomisation de ces jeunes dits de la rue n'étaient pas si facile comme d'aucuns peuvent les penser. Elles sont rares, les ONG qui arrivent à réussir cette mission noble et salvatrice pour la République démocratique du Congo. Mais, désormais, parmi les rares, il faudra compter avec la Communauté Chemin Neuf qui a même ouvert son propre centre de formation professionnelle, le CFP Saint Joseph où sont placés plus de la moitié des jeunes suivis par "Ndako Ya Biso". En effet, la CCN utilise la formation professionnelle comme l'outil le plus important pour stabiliser et autonomiser les jeunes dits de la rue réunifiés dans leurs familles. Une méthodologie articulée autour de 3 grandes actions est utilisée pour ce faire. Premièrement, l'élaboration d'un projet de vie par l'éducateur social avec le jeune avant sa réunification et son inscription dans un centre de formation ou un atelier proche de son quartier. Ce faisant, une convention est signée par le responsable du centre de formation, le parent responsable, Ndako Ya Biso et le jeune. Deuxièmement, le suivi régulier du jeune par l'éducateur social référent dans son lieu de formation. Troisièmement, l'appui à la recherche d'un stage et d'une installation professionnelle pour les jeunes qui ont achevé leur formation professionnelle.

Quid de Ndako Ya Biso ?

Ndako Ya Biso est un centre d'accueil et de réinsertion des enfants de la rue développé par la Communauté Chemin Neuf. Ouvert depuis 2004, le centre NYB a pu réunifier 2000 enfants de leurs familles. D'ailleurs, le 2000ème enfant a été réunifié le 9 octobre 2017, en présence du Bourgmestre de la Commune de Makala et d'autres officiels, à la grande satisfaction de la famille de cet enfant.

Objectifs

Il convient de souligner que Ndako Ya Biso, à travers le travail réalisé, a pour objectif de concrétiser, entre autres, la réintégration des enfants dans leurs familles biologiques ou d'accueil ; la stabilisation et consolidation des familles ; la scolarisation ; offrir des Microcrédits aux mamans et, enfin, la sensibilisation du milieu à l'injustice subie par les enfants en vue d'un changement de mentalité.