Burkina Faso: Le président du pays impressionné par le " Sénégal émergent"

Au deuxième jour de sa visite officielle au Sénégal, le président Roch Marc Christian Kaboré, en compagnie du président Macky Sall, a visité la maison du train express régional, l'aéroport international blaise Diagne et le centre international de conférence Abdou Diouf. Au terme de cette série de visites, il s'est dit impressionné.

Le premier chantier à recevoir la visite du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré dans le cadre de sa visite officielle à Dakar au Sénégal est la maison du Train Express Régional (TER). Le train express régional va reprendre le tracé du « Petit train de banlieue », une ligne vieillissante. Outre la pose de nouvelles voies électrifiées, le projet englobe l'acquisition d'une quinzaine de rames modernes, la reconstruction de 11 gares et la rénovation des gares de Dakar et Rufisque, classées monuments historiques. Une fois le projet achevé, le trajet entre ces deux gares ne devrait prendre que 45 minutes, contre près de deux heures aujourd'hui.

Le TER desservira également le parc de technologies numériques de Diamniadio, l'Université Amadou Mokhtar Mbow, entre autres. D'un cout de plus de 7,4 milliards FCFA, il devrait être achevé en 2019. « L'achèvement du TER sera une véritable révolution en matière de mobilité au Sénégal. Il va non seulement assurer la mobilité des hommes aussi créer une activité économique dans toute les villes qu'il va traverser. cela sera favorable à l'évolution de l'économie du pays », s'est enthousiasmé le chef de l'Etat Roch Marc Christian Kaboré. La délégation burkinabè a alors mis le cap sur l'aéroport international Blaise Diagne (AIDB). Il est situé à environ 47 km de Dakar, à Diass. Pour y accéder une autoroute a été construite.

Le pavillon spécialement emménagé pour le départ des pèlerins, la tour de control, l'aérogare, le fret, la piste de décollage et le pavillon présidentiel ont tour à tour été présenté au président du Faso, par son homologue du Sénégal. « C'est un projet impressionnant. Il donne une autre dimension en termes de tourisme, de capacité d'accueil de passagers », a confié le président Kaboré à la fin de la visite. La dernière étape de la visite d'infrastructures par le Roch Marc Christian Kaboré a été le centre international de conférence Abdou Diouf. Inauguré en 2016, à l'occasion du 14e sommet de la francophonie, le centre est doté d'un amphithéâtre de 1500 places, 1 salle de plénière de 375 places avec possibilité d'extension jusqu'à 500 places, des salles de réunion de 50 à 150 places, 1 restaurant de 160 places à l'intérieur avec possibilité d'extension sur la terrasse jusqu'à 500 places, 1 restaurant VIP de 220 places, 1 salle de presse et 1 chapiteau de 2400 m². Il faut s'inspirer Le président du Faso a félicité Macky Sall pour sa vision.

« Au delà de l'ensemble de ces projets qui sont importants, il y a une prise en compte du développement du capital humain. Cela témoigne que c'est une vison qui englobe aussi bien le progrès et le fait que l'homme se sente responsable et participe au progrès », a-t-il estimé. En effet, autour de l'aéroport international Blaise, Diagne et du centre international de conférence Abdou Diouf, une nouvelle ville, Diamnadio est entrain de se créer sur une superficie de 1600 ha. Déjà les ministères et les bâtiments faisant office de logements sont en construction. Selon le président Macky Sall, toutes les réalisations présentées à la délégation du Burkina Faso ont pu être possibles à force d'imagination pour trouver des formules autres que celles classiques.

« Pour l'aéroport par exemple, le Sénégal a développé un système de redevances aéroportuaires. Pour ce qui concerne les ministères, nous avons fait un montage sur la base des loyers sur une dizaine d'années, grâce auquel l'investisseur s'est endetté auprès des banques pour réaliser les infrastructures», a expliqué Macky Sall. Pour lui, il est important de combiner l'investissement public sur le budget de l'Etat et les sources alternatives de financement. Le président du Faso a été très attentif à la question du financement des infrastructures.

« Ce qui est important c'est le mode de financement. Il s'agit d'une expérience dont on peut s'inspirer pour accélérer la réalisation d'un certain nombres d'infrastructures », a-t-il commenté. C'est du reste le sens du partage de bonnes pratiques, dans la mise en œuvre des plans de développement entre le Burkina Faso et le Sénégal.