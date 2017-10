Gabon: Inauguration d'un nouveau port international gabonais soumis à la concurrence

Le nouveau port est situé juste à côté de celui opéré par le géant français Bolloré. Philippe Gery refuse de parler de concurrence. « On ne se voit pas comme un concurrent à Bolloré. En fait, on se voit comme un outil facilitateur pour l'économie gabonaise », affirme-t-il.

« On a équipé le port avec quatre grues au niveau du quai. Derrière vous, il y a donc deux grues mobiles d'une capacité de 100 tonnes. Il y a aussi deux portiques de quai qui peuvent aussi bien manutentionner des containers, que de la marchandise générale, que du vrac et qui permettent de décharger les navires nettement plus rapidement que ce qui se faisait actuellement au Gabon », ajoute-t-il.

L'infrastructure qui a coûté 180 milliards de FCFA, soit environ 300 millions de dollars, est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'Etat gabonais et le groupe agro-industriel singapourien Olam. L'Etat gabonais a pour ambition de soumettre le secteur à la concurrence pour réduire les coûts portuaires et, par ricochet, de lutter contre la vie chère.

