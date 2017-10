Ile Maurice: Témoin mystère de la commission drogue - Des hommes d'affaires dénoncés ?

Il nous revient qu'une poignée de personnes uniquement, faisant partie des hautes sphères de l'État, connaîtraient l'identité de ce témoin. Tout comme le président de la commission d'enquête sur la drogue, l'ex-juge Paul Lam Shang Leen, le Premier ministre aurait donné des consignes strictes pour protéger l'identité de ce témoin, qualifié par beaucoup de «courageux». D'ailleurs, Pravind Jugnauth n'aurait pas soulevé cette affaire au politburo du MSM. Il n'en a pas fait état non plus lors des questions de la presse au Sun Trust.

Toujours est-il que du côté des partis politiques, les questions fusent. D'autant que le jour de l'audition du témoin mystère, le chef du gouvernement a eu une longue réunion avec son adjoint, Ivan Collendavelloo. Qui plus est, les bureaux politiques du Mouvement socialiste militant et du Muvman Liberater se sont réunis juste après.

Selon nos sources, lors de cette audition à huis clos, il n'aurait pas été question d'une Very Very Important Person (VVIP). Mais plutôt d'hommes d'affaires et d'un grand réseau de trafiquants, avec des ramifications qui pourraient avoir une portée internationale.

