Certes, l'impasse qui ronge, de plus en plus, la RD. Congo est le fruit des controverses nées notamment, de… Plus »

D'ailleurs, si le Conseil des Droits de l'homme avait créé aux Nations Unies, c'est parce qu'il fallait résoudre la question de la promotion et de la protection des droits humains dans tous les Etats du monde. La RD. Congo, à moins qu'on cherche désespérément autre chose, n'est tout de même pas l'enfer, répond Marie-Ange Mushobekwa, aux Ongs et pays hostiles à la démarche de son pays.

Aujourd'hui encore, à New York où elle est arrivée, il y a plus d'une semaine, Marie-Ange Mushobekwa qui n'entend pas croiser les bras, revient à la charge. Cette fois-ci, l'enjeu est de taille. Car, à son avis, la candidature de son pays, la RD. Congo, présente des atouts indéniables. Elle dit avoir pris des contacts avec la plupart des pays africains et ceux de l'Amérique Latine et des Caraïbes qui se sont montrés favorables à l'élection de la RD. Congo.

