Il donne des raisons et justifie la position de la RD. Congo. Alain Lubamba wa Lubamba est, actuellement, Député issu de la circonscription de Kabinda, dans la Province de Lomami. Il a été, plus d'une fois au Gouvernement, en tant que Vice-ministre des Affaires Etrangères et du Budget.

Des tours, il en a effectués plusieurs fois à l'Onu et dans les instances internationales. Donc, mieux que quiconque, Alain Lubamba a des arguments, pour faire valoir la candidature de la RD. Congo au Conseil des Droits de l'Homme de l'Onu. Dans le texte, ci-dessous, il en appelle au bon sens des Etats membres à voter pour la RD. Congo.

Plaidoyer

Le Député National et Vice-président de la commission chargée des Relations Extérieures, l'Honorable Alain LUBAMBA wa LUBAMBA, Vice-ministre honoraire des Affaires Etrangères soutient la candidature de la RD. Congo au Conseil des Droits de l'Homme. Alain LUBAMBA rassure qu'étant donné que les membres du Conseil des Droits de l'Homme s'engagent à défendre mordicus les droits de l'homme, la qualité de la RD. CONGO en tant que membre du conseil va consolider les réformes et les efforts entamés pour la promotion et la protection des droits de l'homme et surtout, lui permettre d'intégrer efficacement des recommandations et décisions tant nationales, régionales qu'internationales.

Nouvelle vision

Aussi, la confirmation du soutien de la candidature de la RD. Congo au niveau du Groupe Africain va-t-elle davantage rassurer le peuple africain sur la nouvelle vision de l'Union Africaine, en tant qu'actrice dans la vie internationale.

Par ailleurs, l'opportunité est donc donnée à tous les Etats membres des Nations Unies sans distinction qui se préoccupent et qui ont toujours soutenu l'institution citoyenne, la Commission Nationale des Droits de l'homme, CNDH, mise en place en 2015, après l'adoption par les deux chambres du parlement de sa loi organique en 2012, de soutenir la candidature de la RD. Congo au Conseil des Droits de l'Homme afin de lui donner la position qui va davantage impacter la mise en œuvre de sa politique dans ce domaine.