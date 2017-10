Congo-Kinshasa: Ce qu'il faut faire pour réconcilier la classe politique congolaise

Photo: lepotentielonline

Cqricqture sur les élections en RDC

C'est étonnant. Mais, c'est possible. Si le réalisme triomphe de l'irréalisme politique. Les archives audiovisuelles de Molière TV nous renseignent que l'histoire ne saute pas. Si elle saute, elle recommencera toujours là où elle avait sauté.

Cette vérité est en train de se vérifier avec la situation d'instabilité politique de la RDC qui influe sur la vie du peuple congolais, après l'application de l'Accord global et inclusif de la Saint Sylvestre, dans son format actuel.

En observateur avisé, le peuple congolais constate que sa classe politique est négativement divisée par le manque de confiance mutuelle, et suite à la priorisation des intérêts personnels.

Pour aplanir ces divergences, la voie de la réconciliation méthodique utilisant la stratégie de persuasion est capable de constituer un remède approprié pour que le pays puisse retrouver la paix dans toute sa diversité.

Ainsi, pourrait-on espérer organiser des élections démocratiques, transparentes et apaisées, source d'alternance constitutionnelle acceptable et acceptée.

Pour le 31 décembre 2017, il serait mieux que la classe politique jette un coup d'œil en arrière, en regardant en avant, pour que l'œuvre de tant de jours ne soit pas en un jour effacée.

C'est pourquoi, le misérable peuple congolais prierait sa classe politique pour qu'elle améliore l'œuvre électorale qu'elle a amorcée, en s'appuyant sur l'accélérateur du patriotisme, du pardon mutuel, et de l'amour du peuple congolais.

La visibilité de leurs actes se constatera à travers les actions que cette classe politique mènera en faveur de son peuple. Parler du peuple dans les médias, c'est bien. Mais, poser des actes honorables qui le rapprocheraient davantage d'elle, c'est mieux. Avec cette approche, le peuple espérerait vivre dans un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc qu'est la RDC.

C'est pourquoi, la résolution des problèmes qui opposent l'opposition politique et la majorité au pouvoir notamment, celui du Gouvernement et du CNSA, devraient s'appuyer rationnellement sur les articles 23 et 64 de notre Constitution de la RDC, pour que soit réconciliée notre divisée classe politique.

Pour ce faire, nous estimons qu'avec une CENI élargie aux secrétaires généraux des confessions religieuses et aux Premiers Ministres honoraires de la 3ème République, un CNSA dans sa configuration initiale, des tâches ministérielles momentanément accomplies par les secrétaires généraux de la Fonction Publique, et des élus institutionnels gardant leurs postes jusqu'aux élections démocratiques, transparentes et apaisées, la Constitution de la RDC et l'Accord global et inclusif de la Saint Sylvestre évalués et adaptés aux circonstances politiques du moment, seraient en très grande partie respectée. Les lésés pourront mettre de l'eau dans leur vin.

C'est une réflexion-proposition qui rapprocherait et réconcilierait, d'une façon ou d'une autre, notre classe politique, sans qu'il n'y ait préalablement un troisième dialogue qui retarderait encore les élections.

Avec cette approche, on éviterait l'éventuelle impasse politique qui se profilerait à l'horizon 31 décembre 2017. Ainsi, les Congolais resteront-ils unis par le sort, pour bâtir un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Ce seul don de Dieu qui est notre précieux patrimoine commun, pour lequel l'article 62 de la Constitution nous interpelle.

Soyons patriotiquement et politiquement conscients des actes que nous posons, pour ne pas les regretter dans le temps et dans l'espace.

Aimé Isidore KAKUSA GULUNDUGA-MULONDO Homme de Culture & Formateur Audiovisuel