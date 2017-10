Congo-Kinshasa: Kwilu - Une délégation du ministère de la Défense séjourne à Kikwit

Une délégation du ministère de la Défense de la République démocratique du Congo (RDC) vient d'arriver dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, dans le sud-ouest du pays.

Chapeautée par le colonel Yves Mukalayi, Directeur adjoint des ressources humaines au Secrétariat général du ministère de la Défense, cette délégation, venue de Kinshasa, la capitale, est secondée, dans sa mission, par un expert, Jean Mal Lakari, engagé dans un programme de réforme dénommé : "PROGRESS", un des programmes du Fonds européen de développement.

«Nous sommes dans une mission de recensement, d'identification et de contrôle des militaires inactifs, des veuves et orphelins des militaires décédés. Les militaires inactifs concernés sont ceux qui, jadis, étaient payés par le ministère des Affaires sociales sur le plan national. Les veuves et orphelins des militaires doivent apporter des preuves indiquant réellement le décès du père de la famille qui, de son vivant, fut militaire au service de la défense nationale», a déclaré le colonel Mukalayi devant la presse à la 11ème Région militaire où se passent ces opérations de recensement.

Le colonel Mukalayi a fait savoir, en outre, qu'il y a une couche de militaires qui, sur décision du gouvernement en 2006, ont été mis à la disposition du ministère des Affaires sociales pour une prise en charge financière. «C'est pour ceux-là que nous sommes venus étant donné qu'il y a des opérations de bancarisation de leur paie et que la plupart d'entre eux ne disposent pas de documents fiables pouvant leur permettre de passer devant des guichets des banques pour accéder à leur paie dans leurs comptes», a-t-il ajouté.

Selon lui, l'objectif poursuivi est, entre autres, la maîtrise des effectifs, l'assainissement des fichiers. Car, après la remise-reprise entre le ministère des Affaires sociales et celui de la Défense nationale, il a été constaté plusieurs anomalies. «Cette remise-reprise a été faite, 10 ans plus tard, sur décision encore du même gouvernement pour retourner la prise en charge financière des militaires inactifs, des veuves et orphelins des militaires décédés au ministère de la défense. La mission concerne aussi les professionnels de santé qui travaillent dans des hôpitaux et centres de santé militaires», a-t-il précisé. La mission est d'une semaine à Kikwit. Elle va se poursuivre à Kenge, dans la province du Kwango.