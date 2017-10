Un vent nouveau souffle depuis ce week-end à la Ligue nationale de football (Lanafoot). Mwehu Beya Kofela y est entré avec son équipe par nomination, en remplacement du comité Jeef Kapondo fin mandat, mais qui refusait délibérément d'organiser les élections.

Face à un grand lobbying de la part des dirigeants des clubs qui ont menacé de boycotter le démarrage du championnat, la plus haute instance du football congolais que dirige Constant Omari Selemani depuis bientôt 15 ans, a pris ses responsabilités. Jeef Kapondo Katanga s'en va ; Mwehu Beya, sorti de nulle part fait son entrée.

La Fecofa dit avoir pris cette décision conformément à la loi, à ses Statuts et à ses résolutions. Le nouveau comité constitue une sorte de bureau que la Fecofa nomme "Commission de Gestion". Il est mis en place pour un mandat de deux ans. En tout cas, ceux qui convoitaient un poste dans la gestion de la Linafoot par des voies démocratiques, doivent encore attendre pendant deux ans. Constant Omari a préféré nommer, que d'appuyer la tenue des élections. Le nouveau comité a reçu de la Fecofa, la mission de mettre en œuvre des nouvelles orientations au championnat national, autrement dit : d'innover avec une nouvelle formule devant conduire les équipes engagées à jouer beaucoup de matches que possible, tout en évitant surtout d'entraîner les clubs non qualifiés pour le play-off à une longue période d'inactivité. Une deuxième, le nouveau comité devra envisager les modalités de créer la deuxième Division ; la Linafoot Division II. Enfin, une troisième mission, le comité Mwehu Beya devra mettre en application des exigences de la Caf sur le système d'octroie des licences des clubs.

Un comité costaud...

Dans cette lourde mission, Mwehu Beya, un illustre inconnu, ne sera pas seul. Il sera accompagné par quelques grosses figures du football congolais comme Eugène Kabongo, ancien Léopard et professionnel en Europe, Mbungu Taty, un autre anicien Léopard et professionnel, Me Emmanuel Kande, lui qui siège déjà au comité directeur de la Fecofa, José Dayoni, ancien dirigeant et membre du comité directeur de la Fecofa et Jacquot Boto, un ancien de la Linafoot. Au total, la Fecofa a nommé un Président ; 4 Vice-présidents ; 2 Secrétaires : titulaire et adjoint ; un Trésorier et 6 membres.

Les attentes des dirigeants

Conformément à leurs résolutions du 11 octobre dernier, au stade des Martyrs, à Kinshasa, menaçant de boycotter le championnat, les dirigeants des clubs, outre la mise en place d'un nouveau comité de gestion à la Linafoot, exigent aussi la présence d'un sponsor avec des clauses bien clarifiées. Ils refusent de s'engager à un championnat aussi sans sponsor comme la première Division de la RDC. Les clubs congolais, disent-ils, dépensent beaucoup d'argent, mais à la fin, ils ne gagnent rien, rien tout du tout. L'année passée, le Tout-Puissant Mazembe vainqueur de l'édition, n'a gagné aucun Franc. C'est ainsi qu'ils ont décidé au cours de leur réunion, d'obliger à la Linafoot de trouver un sponsor, qui mettra une enveloppe pour le gagnant, et pourquoi pas aussi pour les autres clubs participants. Ce n'est pas tout. Les clubs réclament aussi la médiatisation du championnat, qui leur permet de bien assurer la visibilité de leurs joueurs. Enfin, le problème du calendrier qui doit tenir compte des dates Fifa, et de l'agenda des clubs congolais engagés aux compétitions interclubs de la Caf, à savoir : la Ligue de champions et la Coupe de la Confédération. C'est ici où la Linafoot pêche chaque année, se distinguant par des reports intempestifs des matches.

Voici le nouveau comité :

-Président : Mwehu Beya Kofela

-1er Vice- Président : José Dayoni Wawa

-2ème Vice-Président : Eugène Kabongo Ngoy

-3ème Vice-Président : Jacquot Boto Lueto Liena

-4ème Vice-Président : Liambi Mopepe

-Secrétaire National : Emmanuel Kande Kalombo

-Secrétaire National Adjoint : Antoine Luzizila Mbala

-Trésorier : Ngoy Tshiambwe

-Membres :

Roger Bakulubakisa

Bowala Lilembe

Innocent Kibundulu Kazadi

Mbungu Taty

Denis Kakudji Lusonde

Jean-Pierre Kandu Zaza.

Guy Elongo