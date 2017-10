Congo-Kinshasa: Transition difficile !

Photo: lepotentielonline

Cqricqture sur les élections en RDC

opinion

Retour à la case départ en RDC. C'est le constat qui peut aisément être fait sur la situation actuelle. Après la signature de l'Accord de la Saint- Sylvestre, le 31 décembre 2016, au Centre Interdiocésain, les espoirs étaient cristallisés autour de ce compromis.

Comme quoi, fin décembre 2017, la crise politico-électorale qui couve depuis 2016, suite consécutivement à l'expiration du mandat du Président Kabila et à la non-organisation des élections, allait être résorbée. Loin de là. Tous ces espoirs sont très douchés à présent. Si depuis peu l'idée de l'organisation des joutes électorales en 2017 s'envolait peu à peu et que la concession était qu'elle soit projetée, au moins, en mi-2018, tous les calculs viennent d'être bouleversés avec la fracassante annonce de report de Corneille Nangaa. L'impasse au Congo-Kinshasa semble donc atteindre sous peu son point d'orgue avec la radicalisation des uns et des autres dans leur perspective. Les uns, pour la conquête du pouvoir.

Les autres, évidemment, dans l'inexorable quête de conservation. Sur la scène politique Rd Congolaise, il souffle soudain comme un air des années nonante. Et, bien des politiques congolais encore trop zaïrois se prêtent allégrement au jeu pratiqué jadis. Aux grandes places le jour pour dénoncer et vendre le rêve au peuple ainsi qu'à l'opinion internationale. Mais, hélas, le soir, c'est à la mangeoire qu'il faille les retrouver, renseignent des sources. Toutefois, le côté grisant de la crise, ce que le malade Congo, qui s'engage à l'approche du 31 décembre 2017 dans une zone obscure, redevient l'hôte de tous les hôpitaux et consultable par tous les médecins. C'est ainsi que des figures du monde prennent rendez-vous avec la RDC.

Ce dimanche 15 octobre, c'est Jacob Zuma, le Président Sud Africain et tête couronnée de la SADC, qui a jeté l'ancre à Kinshasa. Un face-à-face avec son homologue congolais est au programme. Et, fin octobre, c'est l'émissaire de Donald Trump, Nikki Haley, qui, elle, descendra à Kin La Belle. Entre-temps, Brazzaville bouillonne. Des opposants congolais traverseraient pour rencontrer l'une des personnalités incontournables de la Région des Grands Lacs : Denis Sassou N'Guesso. L'agora politique congolaise, de nouveau, entre dans les douleurs de l'enfantement. Le nouveau-né sera-t-il le troisième round des discussions autour de la problématique des élections ? Rien n'est sûr. D'autant que l'Opposition radicale incarnée par les Katumbi, Félix Tshisekedi, Kamerhe, Bemba via le Front et Bazaïba et Cie ne compte plus prêter le flanc après l'échec cuisant des discussions directes. Qu'est-ce alors ? Eh bien, sans nul doute, il s'agit d'une maternité devant donner naissance à une nouvelle transition. Quelle difficile transition alors ? La crise n'est plus que politique en RDC.

L'insécurité bat son plein. L'économie bat de l'aile, des grandes entreprises licencient ou, pire, ferment. La monnaie nationale continue de balbutier face aux devises étrangères, surtout le roi dollar alors que l'Etat a du mal à mobiliser lesdites devises pour diverses opérations. Des hauts cadres de l'Etat, à l'instar des Ministres, Députés, Sénateurs, Professeurs, Médecins et autres se plaignent de la paie de leurs revenus. Quant aux fonctionnaires et agent lambda ainsi que des travailleurs dans le secteur privé, la situation est encore plus grave alors que sur les marchés publics les produits sont à la hausse. La faim et l'incertitude du lendemain pour soi et pour le pays gagnent du terrain. Dans ce contexte, l'opinion se demande combien de temps le navire pourra tenir sans que le pire n'arrive ?