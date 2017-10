Ile Maurice: Collendavelloo - «Antipatriotique de dire que le CEB n'a pas le droit de célébrer Divali»

«C'est antipatriotique de dire que le Central Electricity Board (CEB) n'a pas le droit d'organiser une fête pour Divali.»

C'est ce qu'a déclaré, ce dimanche 15 octobre, le Premier ministre adjoint et ministre de l'Énergie, Ivan Collendavelloo. Il participait aux célébrations marquant le 65e anniversaire de ce corps parapublic, à la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill.

Le ministre explique que cet anniversaire est célébré en même temps que la fête Divali. De rappeler que c'est la première fois, depuis les années 1980, que l'État, le CEB et les producteurs d'énergie ont conjugué leurs efforts pour organiser une fête pour le public. Toutefois, Ivan Collendavelloo «regrette qu'un journaliste a eu le culot de venir dire que le CEB n'a pas le droit de fêter Divali !».

On a le droit de ne pas aimer la fête Divali, ajoute le Premier ministre adjoint. Il n'empêche, «on ne peut pas blâmer le CEB car nous voulons que le peuple fête Divali». Il dit mettre le journaliste en question face à ses responsabilités et à ses lecteurs. «Mais c'est atroce et antipatriotique de venir dire que le CEB n'a pas le droit de fêter Divali.»

Parmi les invités à cette fête culturelle, le président et le General Manager par intérim du CEB, Seety Naidoo et Shamshir Mukoon, respectivement, ainsi que le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, Ken Fong. De nombreux artistes y ont participé, dont le Nalini Dance Group, Mr Love, Guy Narainsamy et les Inkonus. Plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour y assister.