Ile Maurice: Épidémie, Peste - L'inquiétude ronge les îles de l'océan Indien

«Il ne faut malheureusement pas s'étonner du fait que la peste reste présente à Madagascar et donne lieu de façon répétée à des épidémies favorisées par la chaleur et l'humidité.» La peste a atterri à Maurice en 1921, si l'on en croit certains documents historiques.

La veille, il a effectué une visite à l'aéroport, à l'issue de laquelle il a évoqué la possibilité de mettre en place un couloir spécial pour les passagers en provenance de la Grande île. Le ministre Husnoo a également eu une rencontre avec les membres de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, les policiers, les responsables de l'aviation civile et ceux de la Mauritius Ports Authority, entre autres. Une réunion à titre consultatif et «aucune décision n'a été prise pour l'heure», déclarait vendredi une source autorisée du ministère.

Chez nous, il n'est pas encore temps pour les rats de quitter le navire. Mercredi, le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, a invité les Mauriciens à limiter leurs déplacements vers Madagascar et même les éviter si possible.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.