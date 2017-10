Ile Maurice: Petite balade en prison

La visite se poursuivra au centre Lotus. Dédale de salles : salle de fouille, salle de consultation, salles de lecture Nelson Mandela et Mahatma Gandhi. Bibliothèque avec des livres de Paulo Coelho ou encore de Barbara Cartland, pour ne citer que ces auteurs-là, cours de volley et de basket, mais surtout deux dortoirs.

De la cérémonie, l'on retiendra surtout ce «sketch» présenté par des détenus, en visite pour l'occasion. Incarcérés à la prison de Beau-Bassin, ils ont fait le déplacement pour montrer, à travers ce numéro, ce que le centre de désintoxication leur a apporté. Il retrace le parcours d'un usager de drogue qui se fait attraper par la brigade antidrogue, qui est traduit devant le tribunal avant d'atterrir en prison. Et ensuite, comment il finit par accepter, avec l'insistance d'autres résidants du centre, de suivre le programme de désintoxication et de réhabilitation que propose Lotus. La prestation est fort appréciée par l'assistance, les acteurs ont droit à une standing ovation.

Sans compter la ribambelle de gardes- chiourmes. Mais, pas un seul homme en uniforme orange en vue. Du moins, pas encore. Nous sommes canalisés vers «l'école». C'est là où se tient la cérémonie d'inauguration, celle du centre de désintoxication «in-house». À l'intérieur, il fait sombre, l'atmosphère est glauque. Derrière des barreaux, des salles de classe vides. Nous prenons les escaliers, direction un grand auditorium. Il est bondé d'officiels et de gardiens et gardiennes de prison. Puis, à l'arrière, quatre rangées de détenus identifiables grâce à leur tenue orange. L'on apprendra par la suite qu'il s'agit des 26 prisonniers et résidants du nouveau centre Lotus.

Il est 14 h 45 en ce jeudi. Et ça caille à Melrose. Ce n'est pas encore le pôle Nord, mais presque. «Les condamnés reçoivent des pull-overs ici, alors que ceux qui sont en détention provisoire peuvent demander à leurs proches d'apporter des vêtements chauds», confieront plus tard deux gardes-chiourmes.

Décidément, on ne semble pas s'ennuyer à la prison de Melrose. La semaine dernière, le centre de détention a ouvert ses portes blindées - et quelques barreaux - à la presse, le temps de l'inauguration de son premier centre de désintoxication. Suivez le guide, nous entrons par la grande porte.

