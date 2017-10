Ile Maurice: Immobilier - Que devient le projet Orizon?

Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer l'arrêt des travaux sur le chantier d'Orizon. Ce projet immobilier de luxe a été lancé en grande pompe en 2015. L'on évoque un différend entre les partenaires. L'un d'eux n'est autre que Sylvio Sundanum, cité par Husein Abdul Rahim dans le Yerrigadoogate.

Des carcasses d'appartements jonchent un terrain à La Salette. Les demeures temporaires des ouvriers sont laissées à l'abandon. En l'absence des hommes, le lierre gagne du terrain. Pas de bruit de machines, pas de coups de marteaux, pas de cris entre ouvriers. Orizon Garden est bel et bien à l'arrêt. Pourtant, peu de temps avant, un panneau annonçait le prestige du projet : A certain vision of timeless Luxury Living - Orizon. Le premier coup de pioche pour les villas grand luxe avait été donné en mai 2015, et deux ans après, le chantier a été brusquement stoppé.

Pourquoi ?

Derrière ce projet se trouvent trois personnes. Un des directeurs et actionnaire est Jayantilal Shantilal Dhanjee. Contacté au téléphone, il explique que la promotrice du projet, Feng Pingping, n'est pas à Maurice. Elle rentre au pays le 15 novembre et les travaux reprendront. Mais aucune explication sur l'absence des ouvriers, ou encore, le fait que le panneau promotionnel a été enlevé. Même celui préconisant des mesures de sécurité à respecter sur le chantier s'est volatilisé.

Le deuxième directeur et actionnaire d'Orizon Group n'est autre que Sylvio Sundanum. D'ailleurs, la société de promoteurs pour ce projet de luxe se nomme S&W Trade and Investment. Le Registrar of Companies révèle que ladite société a été incorporée le 17 mars 2014. De plus, le nom de celle-ci n'est pas sans rappeler celle que Sylvio Sundanum avait montée avec Husein Abdool Rahim, H.A.S. Trade and Investment. Le nom comportait les initiales des deux hommes derrière. Avec S&W Trade and Investment, le même schéma est suivi.

Le partenaire de Sylvio Sundanum pour ce projet est Wang Peng. Ce dernier était le Project Manager de la China International Water & Electric Corporation sur Bagatelle Dam, la compagnie chinoise ayant remporté l'appel d'offres en 2011. Son contrat a pris fin en juin 2017 et il a quitté le pays peu après. Depuis, il n'est pas revenu. Wang Peng est l'époux de l'actionnaire majoritaire du groupe Orizon, et elle figure également parmi les directeurs.

Le litige

Mais l'absence de Wang Peng et de son épouse ne semble pas être la seule raison pour laquelle le projet est au point mort. Un différend entre Jayantilal Shantilal Dhanjee et Sylvio Sundanum - propriétaire du terrain - a aussi compliqué la situation. Selon une source proche du dossier, Jayantilal Shantilal Dhanjee a fait savoir qu'il prendrait la relève pour ce projet et voulait mettre Sylvio Sundanum à l'écart.

Ce dernier n'entend pas se laisser faire. N'empêche que les partenaires du groupe attendent toujours leurs paiements qui s'élèvent à plusieurs millions de roupies. Quant à Wang Peng et son épouse, les partenaires n'ont pas eu de leurs nouvelles depuis fin juin. Mais ce ne sont pas les seules zones d'ombre qui entourent ce projet. Les roches qui ont été utilisées pour le remblai de la fondation des appartements font sourciller.