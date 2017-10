Ile Maurice: Devenir pilote - Un rêve, des millions de roupies

Et puis, une fois arrivés à destination, chaque six mois les pilotes ont droit à une «mise à jour». Direction donc le simulateur. Afin d'assurer la sécurité des passagers, qui rêvent, eux, de vacances...

Mais ce n'est pas fini. L'aspirant pilote doit alors passer des tests pour obtenir l'autorisation de «conduire» un Boeing, Airbus, ATR ou autre appareil. Là encore, il faut passer par la théorie et entre 20 et 40 heures de vol dans un simulateur.

Atterrissage en salle de classe. Où les cours oscillent entre la théorie et la pratique, en passant par la météo et la mécanique. Après la première année, place aux vols - en vrai avec la présence d'un instructeur comme pour une auto-école - et dans un simulateur.

La plupart des écoles proposent des cours intensifs qui durent, en moyenne, entre 2 ans et 2 ans et demi, avec des examens réguliers. Mais pour y être admis, il faut passer un concours d'entrée. Pour cela, il faut déjà débourser environ 162 euros (soit Rs 6 640).

Ils se sont retrouvés dans une zone de turbulences au cours des derniers jours. Et, pendant la crise au sein de MK, les salaires des pilotes ont été dévoilés. Mais comment et à quel prix atterrit-on dans le cockpit ?

