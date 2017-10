Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Mon ambition est de laisser un héritage aux générations à venir»

La maturité vient avec l'expérience, dit-il. Mais il est important, avance Pravind Jugnauth, d'avoir des valeurs, des principes. Certes, ce n'est pas toujours facile de les mettre en pratique. «Il faut faire des efforts.» De rappeler comment, lorsqu'il a été condamné dans l'affaire MedPoint, il a step down comme ministre. «Mo pa'nn ézité pou démisioné.» En ce faisant, soutient le Premier ministre, il a fait de sorte de mettre en pratique les valeurs et les principes qui lui ont été enseignés.

Et à ceux qui pensent qu'il ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts, le Premier ministre apporte un démenti formel. Ce qui lui importe, précise le Premier ministre, c'est de soutenir le progrès et l'avancement de Maurice. «Je veux que le pays connaisse le bonheur et la prospérité, que nous continuions à progresser et devenions un exemple.»

Et c'est fort de cette conviction, et investi de sa «mission» de développer le pays pour le «bien-être du peuple», que Pravind Jugnauth compte «persévérer». D'ailleurs, fait-il ressortir, il n'est pas «tracassé» par ceux qui tentent de lui barrer la route. «Certains tentent de mettre l'économie du pays à genoux, ils ne sont pas contents des projets à venir. Mé tan ki nou là, nou pa pou aksepté sa, martèle le Premier ministre. Mo pou deal avek zot.»

