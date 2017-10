Somalie: Deuil national après le double attentat sans précédent à Mogadiscio en Somalie

Un double attentat à l'explosif à Mogadiscio a fait ce samedi 14 octobre plus de 20 morts et des dizaines… Plus »

« Ils se fichent de la vie des Somaliens. Ils ont visé le quartier le plus peuplé et n'ont tué que des civils », a déclaré le Premier ministre, Hassan Ali Khaire.

« Hier, ça été une journée horrible. Il y a eu la plus grosse explosion que je n'ai jamais connue. Cela fait dix ans que je travaille dans ce service d'urgences et je n'ai jamais vu ça en Somalie. Notre compagnie d'ambulances transporte les victimes blessées dans des structures médicales ou des hôpitaux. Nous prenons en charge les cas graves, les femmes enceintes, les enfants, ceux qui se trouvent dans un état critique. Il y a différents types de blessures, des blessures très graves à la tête, à l'abdomen, aux bras et aux jambes », a-t-il précisé avant d'ajouter que tous les hôpitaux « sont pleins, remplis de gens blessés » et qu'ils n'ont pas la capacité d'en accueillir plus.

