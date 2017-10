Angola: Cabinda - Annonce du fonctionnement des thermiques de Malembo avec du gaz

"Nous allons améliorer les routes tertiaires et secondaires, construire plus de centres médicaux et renforcer la capacité de l'hôpital régional Alzira da Fonseca dans la municipalité de Buco-Zau", a-t-il conclu.

Reconnaissant la non-conclusion de certains projets sociaux en raison de la situation financière actuelle, le gouverneur a dit qu'il allait déployer des efforts et entretenir des contacts avec les structures centrales afin qu'ils puissent être achevés dans les délais prévus, améliorant ainsi la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau et l'assainissement pour le bien-être des populations.

Préoccupé par les constantes restrictions qui se vérifient dans l'alimentation d'énergie aux populations de la ville de Cabinda et du village Landana (Cacongo), Laborinho soutient que le recours au diesel ne devrait plus être une raison pour les pannes d'électricité. "Nous devons trouver d'autres alternatives".

Le gouvernant a tenu ces propos vendredi au cours de la réunion avec les membres des conseils d'audit et de concertation sociale dans les municipalités de Belize et Buco-Zau, dans le cadre de la visite de vérification dans ces circonscriptions.

