Angola: Un dirigeant du CFB demande plus de responsabilités aux machinistes

Camacupa — Le directeur régional des Chemins de Ferro de Benguela (CFB), Aristides Sebastião, a demandé jeudi dans la municipalité de Camacupa, 82 kilomètres à l'est de Cuito (Bié), aux machinistes plus de responsabilité pour éviter des accidents, en vue de continuer à honorer l'engagement envers leurs utilisateurs.

La demande de prudence a été formulée à l'Angop par le responsable, après la restauration de la circulation du train Cuito / Luena, avec la récupération de l'embranchement de 280 mètres de la ligne de chemin de fer dans la localité de Santo Biangue, municipalité de Camacupa, interdite pour des travaux à la suite du déraillement survenu samedi dernier (8 octobre).

Il a dit que le désir du CFB était de continuer à sauvegarder les intérêts de l'entreprise, notamment l'amélioration des services pour le bien du pays, caractérisée par le transport en toute sécurité des personnes et des biens de la côte au centre et à l'est de l'Angola.

Cependant, Aristides Sebastião a considéré les chemins de fer de Benguela (CFB) comme la ligne ferroviaire la plus importante et longue du pays, par le fait qu'ils traversent les frontières et relient l'Angola à la Zambie.

Il a par ailleurs rassuré la population, en particulier les utilisateurs de cette ligne, de continuer confiants en l'entreprise (CFB), soulignant que toutes les mesures de précaution ont été prises, afin de ne pas enregistrer les incidents de genre dans les prochains jours.

A rappeler qu'un train transportant 14 citernes avec diesel et de l'essence et 90 tonnes de ciment de Lobito (Benguela) vers Luena (Moxico), a déraillé dans la localité Santo-Biangue, municipalité de Camacupa (centre du pays).

L'imprudence du machiniste due à l'excès de vitesse a été la base de l'accident, selon des sources liées à la compagnie des chemins de fer de Benguela.