Angola: Une zone de plus de deux millions de mètres carrés déminée à Cuanza Norte

Ndalatando — Deux millions 91 mille 721 mètres carrés de surface ont été déminés dans la période 2005-2017 dans la province de Cuanza Norte, a déclaré samedi à l'Angop, à Ndalatando, le chef des opérations de déminage de l'Institut National de Déminage (INAD) dans la région, Chitavi Lino.

Le responsable a garanti le désamorçage, dans la même période, de neuf mines antichar, 99 mines antipersonnel et 29.329 différentes munitions non explosées, dont l'activité a eu un impact sur le nettoyage de routes d'accès, de ponts, de lignes de chemin de fer et de transport d'énergie électrique, ainsi que de fibre optique.

Chitavi Lino a également pointé des zones pour l'expansion de l'agriculture et la construction de nouvelles infrastructures économiques et sociales comme d'autres domaines bénéficiaires de l'opération, dans le but de réduire l'impact des mines et autres engins non explosés, assurant la libre circulation des personnes et des biens.

Durant 12 ans, a-t-il avancé, 21.473 citoyens ont été sensibilisés sur le danger des mines vingt et un mille, 473 citoyens, mettant l'accent sur les étudiants, en vue de prévenir les accidents possibles, étant une activité continuelle.