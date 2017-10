Angola: Un responsable soutient la revitalisation des activités culturelles dans les municipalités

Ondjiva — La nécessité de revitalisation et d'échanges culturels entre les organisations des six municipalités de la province de Cunene a été défendue samedi à Ondjiva, par le secteur local, Eugénio Sérgio Ndamonapossi.

Parlant à la presse en marge du festival municipal musico-culturelle de Cuanhama, le responsable a déclaré qu'il était nécessaire d'organiser des événements similaires dans toutes les municipalités, en vue de stimuler l'activité et l'échange d'expériences dans ce domaine.

« Nous devons tous travailler pour la valorisation de la culture de la province et du pays en général, renforçant ainsi notre identité, ce qui sera possible en fonction des études sur nos expressions culturelles, les langues et le mode de vie dans les communautés », a-t-il dit.

Il a expliqué que le gouvernement faisait sa part, mais il est bon que le pouvoir traditionnel, les plus anciens et les chercheurs soient plus impliqués dans la collecte d'informations sur divers peuples, groupes et ethnie, pour une meilleure diffusion et préservation des valeurs traditionnelles.

Eugénio Sérgio Ndamonapossi a salué l'initiative de l'administration municipale de Cuanhama pour l'organisation, pour la troisième fois, du festival musico-culturel qui vise à vulgariser les secteurs de la musique, de la danse, du théâtre, de la littérature, entre autres modalités artistiques.