Afrique: Mondial U17 - Trois Africains sur quatre au second tour

Le Ghana, le Mali et le Niger se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 et l'un d'entre eux est d'ores et déjà assuré d'aller plus loin puisque le Ghana et le Niger seront face à face.

Trois équipes au second tour ce n'est pas une surprise. Depuis le passage de la compétition de 16 à 24 équipes en 2007, cela s'est déjà produit à deux reprises. En 2007 avec le Nigeria, future médaille d'or, le Ghana et la Tunisie, et, en 2013, toujours avec le Nigeria, à nouveau future médaille d'or, la Tunisie également et le Maroc. Les résultats de cette année, en Inde, ne saurait donc être considérés comme une surprise.

Le Ghana, placé dans le groupe A, a entamé la compétition par une courte victoire face à la Colombie (1-0) avant de s'incliner face aux Etats-Unis (0-1) pour gagner sa qualification face au pays organisateur (4-0) et terminer en tête du groupe.

Le Mali, dans le groupe B, a perdu son premier match contre le Paraguay (2-3) avant de remporter les deux suivants face à la Turquie (3-0) et la Nouvelle-Zélande (3-1), terminant deuxième derrière le Paraguay.

Le Niger, qui disputait sa première compétition à un niveau mondial, s'est qualifié dans le groupe D, avec trois points, pour figurer parmi les meilleurs troisièmes. Vainqueur de la Corée du Nord (1-0, il a subi ensuite deux défaites face à deux poids lourds, l'Espagne (0-4) et le Brésil (0-2).

Ne manque à l'appel que la Guinée qui, dans un groupe difficile, n'a marqué qu'un point contre le Costa Rica (2-2), échouant dans les deux autres matches contre l'Iran (1-3) et l'Allemagne (1-3).

Au total les représentants de l'Afrique ont joué, jusqu'à présent 12 matches, marquant un total de seize points pour 5 victoires, 1 nul et 6 défaites. Ils ont inscrit 18 buts et encaissé un de plus.

Les huitièmes de finale verront le Mali affronter l'Irak, mardi 17 octobre ; le lendemain ce sera le duel entre le Ghana et le Niger. En cas de victoire du Mali, il y aura nécessairement une équipe africaine en demi-finale, car il serait opposé en quart de finale au Ghana et au Niger. Pour mémoire, le Mali avait disputé la finale 2015 contre le Nigeria.