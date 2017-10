Afrique: L'Allemagne qualifiée en éliminant la Guinée (3 - 1)

Le nul ne change rien au destin de l'Allemagne, qui serait qualifiée même avec un point, mais il ne satisfait pas Christian Wück, qui multiplie les consignes depuis son banc pour inciter ses joueurs à en faire plus. Nicols Kühn entend le message et conclut avec sang-froid une contre-attaque côté gauche (2:1, 62'), avant que Sahverdi Cetin ne tue tout suspense sur penalty en fin de match (3:1, 90+2).

L'Allemagne n'a pas encore impressionné depuis le début de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017, mais elle a assuré l'essentiel, à savoir la qualification pour le deuxième tour. Sa victoire face à la Guinée pour la troisième journée du Groupe C est synonyme de deuxième place, et élimine les Africains.

· Jann-Fiete Arp inscrit un but et délivre une passe décisive

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.