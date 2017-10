Ile Maurice: Rajenrah Ramdhean - «La presse est en train de bien faire son travail»

Une manifestation a été organisée durant la semaine par la Hindu Common Front Force devant les locaux de «l'express», à Port-Louis. Les manifestants étaient munis de pancartes pour parler de racisme et de «Hindu bashing» à l'égard des groupes La Sentinelle et Le Mauricien. Qu'en pensez-vous ?

Nous n'avons rien contre notre camarade Ivan Collendavelloo. Peut-être qu'il y a eu un manquement quelque part. Je ne sais pas. J'aurais aimé qu'il soit présent à cette occasion. Nous allons veiller à ce que la prochaine fois son nom figure bien dans le programme officiel. Peut- être aussi qu'il a eu un empêchement et qu'il n'était pas présent à cause de ce contretemps. Il est un très bon ami de la fédération, en tout cas.

Nous avons pris note de cette situation et l'année prochaine, nous allons construire un plus grand chapiteau pour accueillir tout ce beau monde. Le succès a été tel cette année, que beaucoup de gens n'ont pas eu de place pour s'asseoir.

