Sénégal: Sensibilisation et renforcement à la valeur citoyenne dans le numérique à Kaolack

Dans le cadre de ses actions pour la citoyenneté et le Développement en direction des populations de Kaolack, la convention du Sine Saloum orientées vers la citoyenneté et le Développement (Cosacid) a poursuivi Samedi dernier à Kaolack, ses rencontres de sensibilisation destinées pour cette année au bon comportement et à la politesse dans le Numérique.

Autrement dit, inciter à la valeur citoyenne et éveiller la conscience des jeunes dans leur façon d'utiliser le Numérique. Plusieurs jeunes ont participé à cet évènement dont l'objectif principal visé était de parler des inconvénients et des avantages des réseaux sociaux.

Compte tenu du fait que la nouvelle technologie de l'information et la communication commence à faire des dégâts dans notre société, Pape Sarr Bitèye, le président du Cosacid estime important d'initier ce genre de rencontre pour faire revenir à la raison les personnes qui utilisent ces réseaux sociaux comme arme de guerre et réconforter celles qui l'exploitent en tant qu'outil d'ouverture au monde du travail.

Pour lui, «c'est encore plus grave lorsqu'on constate que dans notre pays, ce sont surtout les hommes politiques qui usent des réseaux sociaux pour offenser leurs compatriotes, ce qui est d'une extrême gravité pour l'avenir de notre pays et ses enfants. Les jeunes sont abusés, manipulés par cette technologie. Au lieu d'un dialogue islamo-chrétien, cette rencontre a aussi été l'occasion d'élargir des discussions en direction de fraternité entre musulmans et chrétiens, de l'insécurité qui commence à prendre des tournures inquiétantes au sein de notre société».

Toutefois l'essentiel pour la Cosacid était de conseiller tout ce monde d'aller se référer à certaines grandes figures du pays dans la religion musulmane comme celle des chrétiens.