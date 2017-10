Nigeria: Une Sénégalaise récompensée à Lagos pour son esprit entreprenarial

Le Forum a accueilli plus de 1 300 participants de 54 pays africains. Le rassemblement le plus diversifié et le… Plus »

"Je me dis qu'avec ce que nous faisons, nous contribuons aussi à réduire la pauvreté rurale et cela fait partie de mes objectifs", lance-t-elle d'un ton sérieux qui efface instantanément toute l'insouciance qui accompagne son jeune âge.

"La fondation m'a financée, mais la somme ne me permet pas d'acheter la machine dont j'ai besoin pour étendre mon activité. Alors, j'économise pour pouvoir me la procurer", explique-t-elle, invitant les autorités sénégalaises à s'inspirer du geste de la FTE pour soutenir les entrepreneurs.

Née à Pikine, dans la banlieue dakaroise, Housseynatou rêve d'agrandir son activité et de l'étendre au-delà sa ville natale. Elle dit mettre de l'argent de côté pour s'acheter une machine pour une meilleure transformation du "bissap" et du pain de singe.

"Quand je commençais mon projet, des gens m'ont découragée, mais j'ai refusé de laisser tomber. Je ne me laisse pas distraire. Je sais ce que je veux et je me donne les moyens d'y arriver", déclare-t-elle.

Derrière son air timide, son physique frêle, son visage aux traits fins et son accent qui laisse aisément deviner ses origines peulh de la Guinée, se cache une jeune femme déterminée et engagée à conquérir le marché "saturé " de l'agroalimentaire.

" J'ai postulé pour participer à ce projet de la fondation grâce à une amie. Et quand j'ai été sélectionnée, j'ai suivi des cours en agro-alimentaires pour me préparer", explique-t-elle.

