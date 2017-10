Sénégal: Atelier sur la stratégie de l'OCI pour la lutte contre l'islamophobie, ce lundi

WorldRemit et Wari offrent le transfet d’argent instantané vers le sénégal Plus »

L'objectif consiste aussi à "élaborer les grandes lignes d'un programme d'action exécutif pour la formation des journalistes dans les pays africains en matière de production de contenus médiatiques présentant la véritable image de l'Islam et luttant contre le discours de violence, d'extrémisme et de surenchère".

Elle vise également à "développer les mécanismes de coopération entre les institutions de formation médiatique en vue de contribuer à la dynamisation de la Stratégie médiatique de l'OCI pour la lutte contre l'islamophobie et la correction des stéréotypes sur l'Islam et les musulmans dans les médias internationaux".

La rencontre a pour objectif de "faire connaitre le contenu de la Stratégie médiatique de l'OCI pour la lutte contre l'islamophobie et le programme de l'ISESCO pour la formation des journalistes en matière de traitement des stéréotypes sur l'Islam et les Musulmans".

La cérémonie sera coprésidée par le directeur du COMIAC, Cheikhou Oumar SECK, le directeur adjoint du département de l'information à l'OCI, Abdelhamid Salhi, et le chef du Centre d'information et de communication à l'ISESCO, Bensaid Elmahjoub.

Elle est organisée en collaboration avec la Direction de l'information de l'OCI et le Comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles (COMIAC) et la Commission nationale sénégalaise pour l'UNESCO et l'ISESCO.

La rencontre, initiée par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et l'Organisation de Coopération islamique (OCI), se tiendra à l'hôtel Al Afifa.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.