Ile Maurice: Affaire Alvaro Sobrinho Africa Ltd - Les arguments entendus en Cour en janvier 2018

Les arguments seront entendus le 17 janvier 2018. L'Alvaro Sobrinho Africa (ASA) Ltd, de l'homme d'affaires Àlvaro Sobrinho et représentée par José Manuel Pinto, a été appelée en cour intermédiaire, ce lundi 16 octobre.

L'affaire a été entendue par la magistrate Niroshni Ramsoondar. Une accusation formelle d'avoir fourni des déclarations fausses et fallacieuses à la Financial Services Commission (FSC) avait été déposée devant la cour intermédiaire, le 18 août, contre la compagnie. José Manuel Pinto est poursuivi selon les dispositions de l'article 18 (1) et (2) de la Financial Services Act de 2007.

Selon le bureau du Directeur des poursuites publiques, le délit a été commis le 7 novembre 2016, à Ébène. L'ASA Ltd, représentée par José Manuel Pinto, 42 ans, a fait une demande à la FSC pour l'obtention d'une Investment Banking Licence. Selon l'acte d'accusation, le quadragénaire a donné de fausses déclarations à l'instance régulatrice du secteur financier non bancaire. Il a indiqué que son conseil légal était BLC Chambers de Me Iqbal Rajabalee, Senior Counsel. Une information qui s'est révélée erronée.