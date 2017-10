Sénégal: Invité au dialogue politique du président Macky Sall - Ousmane Sonko dit niet

WorldRemit et Wari offrent le transfet d’argent instantané vers le sénégal Plus »

Pour lui, le remplacement d'Abdoulaye Daouda Diallo par Aly Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l'intérieur «ressemble plus à une provocation qu'à une volonté de dialoguer». Pour cause, il rappelle que l'opposition n'a jamais déploré la personne du ministre, mais plutôt sa «position partisane».

Ousmane Sonko pense qu'il n'y a «rien de sérieux» dans l'appel et que sous ce format, son parti n'y prendra pas part. N'accordant pas du crédit à la parole du chef de l'Etat, pour ses «nombreuses promesses non tenues», l'ancien inspecteur des Impôts et domaines pense que c'est «une perte de temps», si l'on se fie au format mis en place.

