Sénégal: En visite de chantiers a l'Aibd et Diamniadio - Roch Marc Christian Kaboré impressionné par les projets en cours

Les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Macky Sall ont visité les chantiers de l'Aéroport international Balise Diagne de Diass (AIBD) et ceux du Pôle urbain de Diamniadio le 14 octobre 2017.

Le président burkinabé a magnifié, devant la presse, l'aspect du développement du capital humain dans les projets en cours.

Selon lui, l'importance du Ter (Train express régional) est à voir dès son achèvement, en ce sens que cet ouvrage est un facteur d'amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise connaissant des embouteillages. Par conséquent, le transport des personnes et des marchandises, selon lui, va connaitre une nette amélioration dans les localités traversées par le Ter.

A propos de l'AIBD, le président burkinabé juge le projet impressionnant. Au-delà de l'accueil de nombreux passagers prévus, il a salué les effets induits notamment la construction de routes. Face à la presse, dans le hall du Centre international Abdou Diouf (CIAD) de Diamniadio, il a apprécié le Plan Sénégal émergent (PSE) et son cortège de programmes dont les logements et des bâtiments administratifs.

Le mode de financement du PSE et des projets annexes mérite, pour lui, un rapprochement. Le président Sall est revenu sur la vision ayant conduit à la conception et la réalisation, à partir de l'imagination, pour aboutir à des modes de financement par des redevances. Il a aussi cité les combinaisons et les installations futures sur le Pôle urbain de Diamniadio.

Auparavant, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, le directeur de l'Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux (APIX) et Seydou Sy Sall du Pôle urbain de Diamniadio ont fait la présentation des projets et du PSE au président Kaboré.