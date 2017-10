Afrique: La Fondation Tony Elumelu organise la plus grande rencontre des entrepreneurs africains

Le Forum a accueilli plus de 1 300 participants de 54 pays africains. Le rassemblement le plus diversifié et le plus inclusif des entrepreneurs africains sur le continent a continué sa forte tradition de présenter l'innovation dans tous les secteurs, y compris l'agriculture, la technologie, la santé, la mode et l'énergie / génération d'énergie.

Lancé en 2015, le Forum est né de l'engagement de la Fondation à investir au cours d'une décennie 100 millions de dollars pour identifier, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains, dans le cadre du programme TEF Entrepreneurship.

Tony O. Elumelu, CON, philanthrope et fondateur, qui est également le président de United Bank for Africa, a exprimé sa conviction qu'un secteur privé dynamique dirigé par l'Afrique est la clé pour développer l'économie et le potentiel social.

«Le développement de l'Afrique, qui doit être dirigé par le secteur privé et axé sur l'esprit d'entreprise, aura pour fondement de jeunes innovateurs africains et leurs idées transformatrices. Ainsi, ils créeront les millions d'emplois dont l'Afrique a besoin. Le Forum a réuni la plus importante force de développement de l'Afrique, ses jeunes entrepreneurs qui deviendront des catalyseurs de la libération économique de l'Afrique.

Nous avons réuni l'écosystème de l'entrepreneuriat africain, mettant les entrepreneurs au centre de la scène. Je tiens à remercier les chefs de gouvernement et les autres décideurs politiques qui ont soutenu notre conviction que le secteur privé est le moteur de la croissance et ses acteurs sont des modèles de notre philosophie de l'afrocapitalisme. Ce changement doit apporter une richesse économique et sociale ", a-t-il expliqué.

L'événement de deux jours, qui comprenait des panels en séances plénières et des masterclasses, a fourni aux entrepreneurs de Tony Elumelu une plate-forme pour établir des liens entre eux mais également établir des liens avec des chefs d'entreprise, des décideurs et des investisseurs.

En se concentrant sur le thème de la formation et du mentorat du Forum, les conférenciers ont discuté des sujets qui ont éduqué, responsabilisé et inspiré les entrepreneurs, en abordant les étapes clés nécessaires au lancement réussi d'une entreprise.

Le programme parlant a mis l'accent sur le rôle de la Fondation consistant à unir les entrepreneurs et les décideurs politiques afin de s'assurer que les secteurs privé et public travaillent ensemble pour créer le meilleur environnement opérationnel possible pour que l'entrepreneuriat prospère. Les dirigeants politiques et du secteur privé de toute l'Afrique, y compris Son Excellence Aminu Bello Masari, Gouverneur, Etat de l'Etat de Katsina; Son Excellence Abdulaziz Abubakar Yari, Gouverneur, Etat de Zamfara; M. Lionel Zinsou, ancien Premier Ministre, République du Bénin; Oba Otudeko, président, Honeywell Group; Alhaji Aliko Dangote, Président du groupe Dangote, a abordé directement les conditions nécessaires pour stimuler la croissance entrepreneuriale, tandis que les membres seniors des institutions mondiales de développement, y compris Wale Ayeni, Senior Investment Office, de la Société financière internationale; Stephen Tio Kauma, directeur des ressources humaines, Afrexim Bank et André Hue, directeur de pays adjoint à l'Agence française de développement, ont parlé d'un nouveau paradigme, motivé par la nécessité d'un changement mené par le secteur privé.

"Le secteur privé travaillant avec le secteur public peut réaliser tellement de choses par le biais du développement. Les gouvernements africains devraient aller au-delà de la rhétorique et mettre en œuvre leurs idées ", s'enthousiasme Oba Otudeko.

S'adressant à la troisième cohorte d'entrepreneurs du TEF, le vice-président du Nigeria, le professeur Yemi Osinbajo a déclaré: "Cette génération de jeunes fera l'exceptionnel. Vous êtes la raison pour laquelle l'Afrique va travailler. La longueur et la largeur de l'exposition du talent ont montré qu'il y a effectivement de l'espoir ".

Le Forum a également été témoin de multiples partenariats entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Fondation, ainsi qu'entre la Banque de développement bilatérale française, l'Agence Française de Développement (AFD) et le TEF. Félicitant les deux agences pour leur engagement à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, Elumelu a appelé d'autres individus et institutions de développement à s'associer à la Fondation et à élargir l'ampleur de son impact. «Nous appelons nos amis d'Afrique à s'associer à la Fondation, afin d'augmenter notre impact au-delà des 1 000 entrepreneurs par an. Il existe une réelle opportunité à puiser dans le potentiel de l'Afrique et nos entrepreneurs offrent une porte à la fois à la réussite économique et à la création de richesse sociale ».

Les partenaires du TEF, dont Microsoft, Sage One et Greentec, ont également organisé des ateliers de formation et des événements parallèles visant à développer stratégiquement les activités. La United Bank for Africa (UBA) est fière d'être associée à cet important évènement.