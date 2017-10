Sénégal: APR Dalifort - Abdou Karim Sall et Awa Niang se crêpent le chignon par jeunesse interposée

Des jeunes sont entrés en rébellion contre Awa NIANG, la coordonnatrice communale de L'APR. Ses partisans accusent Abdou Karim Sall de semer la discorde dans le département de Pikine.

Le parti présidentiel est au bord de l'implosion à Dalifort. Les jeunes qui s'étaient juste limités à des querelles internes ont choisi la voie du déballage pour exprimer leur colère. Ce sont d'abord des jeunes avec à leur tête Mansour DIOUM qui sont montés au créneau, à travers une déclaration de presse, pour «destituer» la coordonnatrice communale de L'APR, Awa NIANG, non moins deuxième questeur à l'Assemblée nationale. Ils reprochent à cette dernière un «mauvais management» local du parti avec un «détournement» des moyens destinés aux militants à la base.

«Nous ne nous reconnaissons plus dans le parti à cause des actes posés par Awa Niang qui se croit tout permise. C'est pourquoi, on ne la reconnaît plus comme coordonnatrice», déclare Alex Fiacre COLY un des jeunes frondeurs. Et Mansour DIOUM de renchérir: «Le parti est en train de s'effondrer ici à Dalifort à cause d'elle. Nous voulons que le président Macky Sall prenne ses responsabilités face à Awa Niang qui s'autoproclame présidente des femmes du département de Pikine mais aussi contre Abdoulaye THIMBO, incapable de gérer le parti.»

Toutes accusations battues en brèche Awa NIANG qui, par la voix des jeunes qui lui sont proches, accuse l'actuel directeur de L'ARTP, Abdou Karim SALL, d'avoir manipulé ceux qui s'en prennent à leur coordonnatrice.

«Ces maîtres chanteurs sont manipulés par Abdou Karim SALL, un incompétent qui sème la discorde dans toutes les communes du département de Pikine. Abdou Karim SALL, pour rappel, n'a jamais gagné seul une élection à Mbao, il avait été battu en 2012 puis en 2014 par le maire Ablaye POUYE. Au lieu de se taire et de travailler, il sème le trouble dans le département. Lors des législatives, c'est lui qui avait gâché le meeting du Premier ministre au stade Alassane DJIGO. Lors du référendum, L'APR de Mbao avait gagné grâce à l'appui des autres responsables comme Awa MANE et Niokhobaye DIOUF. Mais là aussi, Abdou Karim SALL a voulu s'approprier la victoire. Donc, il trompe le Président contrairement à Awa NIANG qui travaille pour le parti. Elle reste et demeure la coordonnatrice communale du parti ici à Dalifort car choisie par le président Macky SALL», déclare Lala DIOP qui invite Macky SALL à raisonner Abdou Karim SALL.