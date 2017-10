Mali: Bamako a accueilli une réunion d'experts sur la sécurité

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a plaidé, lors de son intervention à l'ouverture de la réunion des experts à la Conférence régionale sur la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, tenue du 12 au 14 octobre à Bamako, pour la préservation de la paix et de la sécurité, gages.

Cette conférence est organisée par le gouvernement et la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). En effet, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont, lors des 50ième et 51ième sessions, tenues respectivement à Abuja, le 17 décembre 2016, et à Monrovia, le 4 juin 2017, instruit au président de la Commission de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'organisation, dans les meilleurs délais possibles de cette Conférence.

Sans avoir une zone d'intérêt, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a déclaré qu'il reviendra aux experts de faire une évaluation globale et sans complaisance de la situation sécuritaire dans le Sahel, en général, et en Afrique de l'Ouest, en particulier.

Selon lui, c'est dans le but de déterminer les voies et moyens idoines pour assurer la neutralisation des organisations criminelles dans notre espace, afin d'y préserver la paix et la sécurité, gages du développement économique et du bien-être social des populations.

Pour Abdoulaye Diop, la finalité des réflexions des experts permettra de parvenir à l'élaboration des éléments d'une stratégie régionale intégrative de lutte coordonnée contre les groupes terroristes et extrémistes, le crime transnational organisé, le narcotrafic et le trafic humain; etc.

Fort préoccupé de constat amer, Abdoulaye Diop a clamé haut et fort : «L'heure de la mobilisation a sonné pour nous dresser, aujourd'hui, plus qu'hier, contre tous ceux qui entravent la paix et la sécurité, hypothéquant nos efforts de développement visant à faire du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest toute entière des havres de paix et un espace intégré de prospérité et de croissance économique».

Sans perdre espoir, il a invité les experts à plus de réflexions stratégiques afin que les travaux débouchent sur de délibérations utiles, fructueuses et des conclusions opérationnelles.