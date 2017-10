Mali: Plan Marshall malien - Le Premier ministre sollicite l'accompagnement de l'Union Européenne

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a… Plus »

«Nous avons, à cette occasion, proposé un certain nombre d'instruments que nous avons d'ailleurs partagés avec les membres de l'OCDE. Il s'agit de faire en sorte que les projets soient structurants, que ce soit dans les infrastructures, l'agriculture et même dans le domaine politique parce que nous allons bientôt organiser des élections générales en 2018».

Plus concrètement, le chef du gouvernement a formulé les attentes du Mali vis-à-vis de l'Union européenne, en termes de soutien et d'appui à la volonté du gouvernement d'aller vers la mise en place d'un Plan Marshall malien avec l'accompagnement de l'UE.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.