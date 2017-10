Sénégal: 22,5 milliards pour la réhabilitation de la route Goudiry-Kidira

La cérémonie de signature a eu lieu à Washington DC, en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, et du ministre conseiller à la Présidence de la République, Abdoulaye Diop.

La réhabilitation de la route Tambacounda-Kidira-Bakel (corridor Bamako-Dakar) permettra «d'assurer un meilleur niveau de service du réseau routier existant pour faciliter l'accès aux capitales régionales et aux pays limitrophes (Mali, Mauritanie, Guinée Conakry) ».

Elle va aussi aider à «améliorer les conditions de trafic et de sécurité des zones traversées » et « l'accès des populations concernées aux services et équipements sociaux ».

Elle va de la même manière contribuer à « accroître les échanges commerciaux avec le reste du pays et avec la sous-région » et d'« améliorer les activités économiques (Tourisme et Agriculture) des zones concernées ».

En plus de la construction de cette route, des aménagements connexes seront réalisés, notamment des pistes de désenclavement, des cases de santé, des forages... .

Le montant cumulé des engagements du Fonds koweitien depuis la tenue du Groupe Consultatif à Paris, au mois de février 2014, s'élève à 42,5 milliards de FCFA. Il ne s'était pourtant engagé qu'à apporter à notre pays un financement d'environ 26 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du Plan d'actions prioritaires (PAP 2014-2018) du PSE.

Avec ce nouvel accord, le Fonds koweitien a largement dépassé (de 63%) ses engagements financiers souscrits.

Le Sénégal est le premier partenaire du Koweït en Afrique de l'Ouest. Les principaux projets financés par le Fonds koweitien ces dernières années sont les travaux d'élargissement et d'aménagement de la Corniche Ouest financés pour 28,2 milliards FCFA avec une contrepartie financière de 6,2 milliards FCFA pour l'Etat du Sénégal.

Il y a aussi les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Médina Gounass-Frontière Guinée 70 km, projet qui a été cofinancé par le FKDEA, le Fonds saoudien de développement et l'Etat du Sénégal pour un montant total de 14,6 milliards FCFA.

Le fonds a également financé à la construction de la route Mamelle-Aéroport pour un montant d'environ 5,7 milliards de francs CFA, la construction de la route Matam-Linguère, projet pour lequel le Fonds koweitien a apporté à notre pays un concours de près de 4 milliards de francs CFA.

Font aussi partie des projets qu'il a financés, la construction et la réhabilitation de la route Patte d'Oie - Aéroport, y compris l'échangeur du CICES, d'un coût de 14,5 milliards FCFA et la construction de la VDN section 3, Malika - Tivaouane Peulh.