Afrique: Conférence Internationale Argent Sécurité et Gouvernance Démocratique en Afrique

Des experts à Bamako les 19 et 20 Octobre 2017

« L'argent est source de bien pour les bons et source de mal pour les méchants », disait le philosophe Philon d’Alexandrie.



Son rôle et son importance dépendent de l’utilisation que ses détenteurs en font. Si certaines personnes demeurent honnêtes et orthodoxes dans la manière de l’acquérir, d’autres utilisent tous les moyens et parfois sont prêtes à commettre le pire, y compris ôter la vie à des êtres humains rien que pour le posséder. Pour se justifier ou bien justifier les canaux qu’ils ont empruntés pour se le procurer, elles clament : « l’argent n’a pas d’odeur. Ce qui compte c’est d’en posséder ». Mais cette formule toute faite n’est pas de l’avis de certaines personnes qui pensent tout à fait le contraire. C’est dire que l’argent joue un rôle central dans tout ce que nous faisons, individuellement et collectivement.

C’est ce que semble comprendre les organisateurs de la conférence internationale de dialogue politique en choisissant le thème :

« Argent, Sécurité et Gouvernance Démocratique en Afrique ».

Prévue les 19 et 20 Octobre 2017 à Bamako au Mali, cette rencontre internationale est une initiative conjointe du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) et le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) en collaboration avec l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako.

Cette discussion autour de l’argent, la sécurité et la gouvernance démocratique en Afrique est une invite à prendre en compte l’interaction et l’interconnexion entre ces trois concepts, en vue d’avoir une meilleure compréhension et appréciation des problèmes liés à la sécurité et à la gouvernance démocratique en Afrique.

La démarche emprunter par les organisateurs se veut interdisciplinaire et, par conséquent, inclusive.

Aucune discipline à elle seule, ne saurait expliquer tous les problèmes liés à l’Insécurité et à la gouvernance démocratique. Une confrontation de différentes disciplines et un dialogue entre différents acteurs apporteraient une meilleure lecture de ces phénomènes qui constituent un obstacle au développement de l’Afrique et de son peuple. Parce que sans paix et sans sécurité, il ne saurait y avoir de développement.

L’UNOWAS, le CODESRIA et l’ULSHB ont compris aussi la nécessité d’avoir un dialogue soutenu entre chercheurs, décideurs, acteurs et membres de la société civile. Ceux du secteur privé comme ceux du secteur public doivent s’asseoir autour d’une même table pour discuter autour de cette épineuse question liée à l’argent, à la sécurité et à la gouvernance démocratique en Afrique. Une telle démarche, qui se veut inclusive, emmènerait les décideurs politiques à éclairer leurs prises de décision par des connaissances plus approfondies de leurs dossiers. Elle profiterait aussi à tous les acteurs désireux de vivre en paix et en harmonie.

Rappelons que pour mieux lancer la conférence Internationale de Bamako, le CODESRIA qui a été classé meilleur Think-tank en Afrique et l’UNOWAS avaient organisé une pré-conférence d’une demie journée le 13 Septembre 2017 , à Dakar, Sénégal et que l’objectif visé était d’inclure plus d’acteurs et de décideurs à cette rencontre panafricaine et régionale.