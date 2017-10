Cameroun: Héroïques !

Elles ont longtemps rêvé de ce trophée et l'ont finalement remporté.

Les Lionnes indomptables du volleyball viennent ont gagné avec panache la finale du Championnat d'Afrique féminin de cette discipline en infligeant au Kenya l'une des plus sévères défaites de ces dernières années.

L'histoire retiendra que c'est à domicile, lors de la 18e édition, que le Cameroun a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la compétition, en mettant un terme à la domination de l'équipe la plus titrée (9 finales déjà remportées).

On avait donc des bonnes raisons de redouter ces Kényanes qui ont vendu chèrement leur peau dans un match très serré où la différence s'est jouée sur des petits détails. Plusieurs fois accrochées, parfois victimes de maladresses et autres déchets techniques qui ont failli leur coûter cher, les Lionnes ont puisé au fond d'elles-mêmes des ressources physiques et mentales pour rebondir et s'imposer face à un adversaire orgueilleux qui a refusé jusqu'au bout de rendre les armes. elle-même, la progression vers la finale s'est avérée une véritable course d'obstacles pour Christelle Nana, Laetitia Moma et leurs coéquipières qui ont dû terrasser sur leur chemin des adversaires coriaces comme l'Egypte et le Sénégal.

A chaque fois, l'encadrement technique s'est appuyé admirablement sur un effectif riche et expérimenté pour trouver des solutions appropriées. Mais au-delà du résultat (3 sets 0) très significatif en lui-même, ce sont les circonstances l'ayant accompagné qui laissent croire qu'un déclic salvateur a permis aux camerounaises d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Même sans être dans le secret, on ne peut manquer de souligner l'état d'esprit exemplaire qui aura régné au sein de l'équipe tout le long du tournoi et qui aura permis aux joueuses de surmonter les obstacles les plus coriaces.

Sans minimiser les leçons engrangées lors des J.O 2016 et du stage effectué au Brésil, on peut tout de même souligner que l'attitude des Lionnes et de leurs encadreurs a été exemplaire. Et ce, d'autant plus que le tournoi qu'accueillait le Cameroun pour la première fois, ne s'annonçait pas sous des meilleurs auspices. Malgré des contraintes d'ordre budgétaire et quelques incompréhensions au niveau de la fédé, les principaux acteurs ont tenu bon, préservant du coup le groupe des querelles et revendications habituelles qui perturbent souvent nos équipes lors des compétitions internationales.

Sans être essentielle, la relative sérénité autour de l'équipe aura été un facteur non négligeable pour la victoire finale. Le Cameroun vient donc de relever le défi de l'organisation de la CAN de volleyball féminin. D'où le satisfecit exprimé par la plupart des visiteurs interrogés qui n'ont pas tari d'éloges sur la qualité de l'infrastructure sportive et de l'hospitalité légendaire des populations.

En transformant l'essai de la plus belle des manières, l'Afrique en miniature s'affirme de plus en plus comme une terre d'accueil des grands rendez-vous sportifs.