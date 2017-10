Cameroun: Où est donc passé Paul Biya ? Manifestations et contre manifestations à Genève.

Sur le Peron de l'hotel intercontinental à Geneve en Suisse, des Camerounais ont bruyamment manifesté. Avec des drapeaux aux couleurs vertes et bleues.

Ils demandent la secession du Cameroun reclament à Paul Biya de liberer l'hotel qu'il occupe depuis son passage à la 72 eme assemble generale des Nations Unies : " C'est notre argent des impots qui est ainsi spolié" En face, un autre groupe s'est interpose pour "ne pas laisser passer le désordre" Des echaurés ont eu lieu, on a frolé l'affrontement.

La police Suisse est intervene pour remettre le calme. Et ce n'est que partie remise. L'ambassadeur du Cameroun en Suisse a reagi pour "Condamner le désordre, les violences et les velléités de sécession; Réaffirmer la nécessité de la paix » Une demonstration grandeur nature aura lieu Samedi 21 octobre 2017, à la place des Nations à geneve. En attendant, ou est passé Paul Biya ?

Communiqué de l'ambassadeur du Cameroun en Suisse.

"L'ambassadeur de la République du Cameroun à Berne informe tous les ressortissants camerounais résidant en Suisse, ainsi que tous les amis du Cameroun, qu'une grande manifestation patriotique aura lieu le samedi, 21 octobre 2017, de 14h00 à la Place des Nations à Genève.

Elle a pour objectif, face au menaces de désintégration que certains font courir sur le pays, de Réaffirmer le caractère un et indivisible Cameroun ; Condamner le désordre, les violences et les velléités de sécession ; Réaffirmer la nécessité de la paix, de l'unité nationale et du vivre-ensemble, bases et condition sine qua non du développement et de l'avenir du Cameroun ;

Réaffirmer la nécessité du dialogue comme condition indispensable pour la résolution des différends ; Réaffirmer le bilinguisme et la diversité culturelle qui sont la richesse, la fierté et la spécificité du Cameroun en Afrique et dans le monde ; Renouveler le soutien et l'adhésion à la politique du chef de l'Etat qui consiste à promouvoir au quotidien les idéaux ci-dessus mentionnés. Tous les Camerounais de bonne volonté soucieux du présent et de l'avenir du pays sont cordialement invités à prendre part à ce rassemblement patriotique.

(é) Léonard Henri BINDZI, ambassadeur