Cameroun: Un premier titre tant attendu

La récolte des récompenses se poursuit pour le Cameroun en 2017 avec le sacre des Lionnes samedi dernier

Il aura fallu attendre 15 participations, en 18 Championnats d'Afrique des nations de volleyball féminin, pour que le Cameroun brandisse pour la première fois le précieux trophée. Christelle Nana Tchuidjang et ses coéquipières l'ont donc fait le 14 octobre 2017. Une date à retenir, après des années de quête, marquées par des échecs en finale en 1999 et 2013.

Cerise sur le gâteau, les Lionnes du volleyball seront du championnat du monde dans un an au Japon, avec le Kenya, finaliste malheureux. Une qualification qui s'inscrit dans la logique des récentes performances de cette équipe. Le Cameroun, numéro 1 en Afrique, avait en effet un rang à tenir. Et leur participation aux derniers Jeux olympiques (Brésil 2016) et à la World Grand prix témoignait d'un palier de plus franchi.

L'équipe avait clairement besoin de temps pour arriver à maturité et produire des résultats. Comment ne pas se rappeler, dans ce contexte, le vœu du président de la Fédération camerounaise de volleyball après la qualification du Cameroun aux J.O en février 2016 ? Julien Serge Abouem avait en effet demandé à l'Etat de continuer d'appuyer la discipline pour qu'elle produise des résultats à long terme. On n'aura pas attendu bien longtemps. On ne peut non plus occulter le fait que cette CAN remportée avec autorité devant le public camerounais intervient dans un contexte national plutôt faste en matière de récompenses sportives.

Difficile d'ignorer que cette année 2017 est un grand cru dans ce domaine. Il y a notamment eu la coupe d'Afrique des nations de football remportée au Gabon en février dernier après 15 ans de disette. Mais on a aussi été témoin de l'éclosion des autres sports sur la scène internationale : la boxe avec les victoires aux championnats d'Afrique et une médaille de bronze rapportée des championnats du monde, la lutte et ses lauriers aux Jeux de la Francophonie, l'athlétisme, le nanbudo, le judo, etc.

Ce qui a valu à ces valeureux athlètes la reconnaissance de la nation entière au cours d'une réception solennelle au palais de l'Unité par le couple présidentiel. Il faut aussi dire que le Cameroun se positionne de plus en plus sur la scène africaine en accueillant de grands évènements sportifs avec succès.

Malgré les incontournables manquements, la CAN de volleyball a été une réussite sur le plan de l'organisation comme l'ont été l'Afrobasket dames en 2015, les championnats d'Afrique de judo, de nanbudo, etc., mais aussi la CAN de football féminin en 2016. De petits essais qui, montrent la voie pour la CAN de football masculin en 2019.