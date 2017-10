Congo-Brazzaville: Crise congolaise - 13 ministres des AE à Brazza

Treize ministres africains des Affaires Etrangères sont attendus ce mardi 17 octobre à Brazzaville pour échanger autour de la crise politique et sécuritaire en République Démocratique du Congo.

Il s'agit de ceux d'Angola, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, de la Tanzanie, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République Démocratique du Congo.

Ces pays, rappelons-le, sont signataires de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région d'Afrique Centrale et des Grands Lacs (24 février 2013 à Addis-Abeba). Le Soudan et le Kenya, qui y ont adhéré en janvier 2014, sont à compter également au nombre des parties prenantes.

Cette rencontre ministérielle au pays de Sassou Nguesso préparer la matière pour le sommet des Chefs d'Etat ou de des Etats membres, annoncé pour le jeudi 19 octobre toujours Brazzaville.

Cette réunion, la huitième de la série, s'inscrit dans l'optique du « Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la Région », la huitième s'était tenu le 26 octobre 2016 à Luanda.

Naturellement, des millions de Congolaises et Congolais seront yeux et tout oreilles pour tout ce qui va se dire à Brazzaville, sujet de la crise politique d'abord et sécuritaire ensuite. Mais regard des prises de position antérieure aussi bien de l' Africaine, de la SADC (Communauté de Développement de l' Australe), de la CIRGL (Conférence Internationale sur la la des Grands Lacs) que de la CEEAC (Communauté Economique des d'Afrique Centrale), il n'y a guère d'illusion à se faire à propos processus électoral.

Les 13 ministres africains des Affaires Etrangères invités Brazzaville par l'Envoyé Spécial du Secrétaire général de l'Onu les Grand Lacs, Said Djinnit, vont certainement réitérer encouragements au pouvoir en place à Kinshasa dans la voie du des élections sine die, jusqu'à ce que soient résolues les contraintes politiques, sécuritaires, techniques et évoquées pour la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante)

pour justifier le « glissement ». Autrement dit, les participants sommet de Brazzaville vont simplement entériner le délai de 504 jours, à partir de la clôture définitive de toutes les d'enrôlement des électeurs au Kasaï et à travers toute la planète, jugé incontournable par cette institution d'appui à la démocratie conduire le peuple congolais aux urnes, soit après avril 2019.

On connaît fort bien les effets des solutions africaines aux politiques et sécuritaires à travers le continent, à savoir palliatifs adoptés pour plaire aux régimes en place, sans pour apporter la paix, la stabilité et la réconciliation espérées par peuples d'Afrique. On n'ignore pas non plus les conséquences des élections non démocratiques favorisant l'exercice des mandats vie par des Chefs d'Etats qui finissent par sortir par la porte, à l'instar d'un certain Mobutu Sese dans l'ex-Zaïre, de Ben en Tunisie, de Nasser en Egypte, de Blaise Compaoré au Burkina Faso, de Yaya en Gambie.

Pour le cas précis de la RDC, l'on a vu l'UA et les sous-régionales soutenir, à cor et à cri, le caractère inclusif Dialogue de la Cité de l'Union Africaine, sous la médiation tristement célèbre, Edem Kodjo, son facilitateur, alors que ce n' pas le cas, avant que le président congolais se rende lui-même des limites du gouvernement Badibanga qui en était sorti et ne tourne vers la CENCO pour obtenir un forum réellement inclusif. si le ridicule n'était pas africain, l'UA a salué les résultats compromis politique du 31 décembre 2016, avant de le renier et s'aligner sur la position de Kinshasa, qui avait trouvé le moyen laisser au bord de la route les véritables forces politiques sociales signataires de cet accord.

Comment veut-on que la RDC chemine réellement vers la politique, la paix durable et le progrès socio-économique, dans environnement de crise politique aigue au sommet de l'Etat ? Africains sont-ils réellement animés de la volonté de mettre fin l'instabilité politique, corollaire de l'insécurité en congolais ? Si la réunion de Brazzaville se solde, comme celle Luanda l'année dernière, par une nouvelle caution au glissement calendrier électoral, il faudrait effectivement craindre des sombres pour le peuple congolais dans les mois et années à venir, une transition sans perspective électorale.

Pour ce qui est du dossier sécuritaire, l'Est de la RDC l'épicentre d'un business assis sur les armes et les minerais, personne n'est disposé à abandonner.