Cameroun: Volley-ball féminin - Les Lionnes, championnes d'Afrique

Les Camerounaises ont remporté leur premier titre continental devant de redoutables kenyanes samedi dernier au Palais des Sports de Yaoundé (3 sets à 0)

A la fin de la demi-finale Cameroun-Sénégal remportée 3 sets à 0 vendredi soir, Tarek Al-Adwar, le responsable de la communication de la Confédération africaine de volley-ball (Cavb), au cours d'une conversation à bâtons rompus, affirmait : «C'est la génération dorée du Cameroun. Elles ont tout pour être championnes d'Afrique demain. Ce serait vraiment dommage qu'elles ne le deviennent pas.

Elles rateront alors l'occasion d'écrire une autre histoire du volley-ball du continent». Tarel Al-Adwar avait donc déjà vu ce qu'on a vécu le lendemain, jour de finale entre le Cameroun et le Kenya. Le tenant du titre, sacré neuf fois Champion d'Afrique, qui affronte le médaillé de bronze de 2015 dont le seul objectif est de décrocher son premier titre continental. Sans complexe, la capitaine du Cameroun, Christelle Nana Tchuidjang et ses coéquipières commencent le match.

Pendant toute la rencontre, les Camerounaises seront toujours les premières à franchir les deux temps morts techniques des différents sets. Une pression qui a non seulement déstabilisé l'adversaire, mais surtout permis aux Camerounaises de gagner en confiance. D'ailleurs, quand les Camerounaises dominent à la fin du premier set : 25-22, après 27 minutes de jeu, tout devient possible. Car, le Kenya vient ainsi de perdre son premier set du tournoi. Lui qui avait gagné tous ses précédents matches par 3 sets à 0. A ce moment-là, on est loin de se douter que les deux sets qui vont suivre seront favorables aux Camerounaises : 25-19 et 29-27. Ce dernier aura duré 33 minutes, le plus long de la rencontre.

Il aura donc fallu 84 minutes aux filles de Jean René Akono pour s'imposer devant l'ogre kenyan. Une victoire, la première de leur histoire, qui leur a permis de réécrire l'histoire de cette discipline en Afrique. En effet, à l'issue des trois dernières éditions de CAN, le Kenya a toujours obtenu le titre. Et on se souvient alors qu'en conférence de presse après le match contre le Sénégal, la capitaine camerounaise déclarait : «Aux Jeux africains à Maputo en 2011, nous avons battu le Kenya en demi-finale. On va tout donner. A la fin, on verra ce qui arrivera».

Cerise sur le gâteau : «Ça nous fait plaisir d'avoir trois trophées [Ndlr. Laetitia Moma, meilleure joueuse du tournoi, Henriette Koulla, meilleure passeuse et Raissa Nasser, meilleure libéro] sur les sept distinctions individuelles misent en jeu par la Cavb. C'est la preuve qu'on progresse dans le travail qu'on fait depuis trois ans avec les filles », conclut Charles Kamdoum, le secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de volley-ball.

La parole aux acteurs

Fatou Diouck: «Notre objectif n'a pas été atteint »

Capitaine du Sénégal

«Une fois de plus, on échoue au pied du podium. Je suis déçue parce que notre objectif n'a pas été atteint. Nous espérions terminer au moins à la troisième place. Mais, c'est aussi ça le sport. Sur le plan organisationnel, je suis très satisfaite. Les organisateurs sont très ouverts. A l'hôtel, tout a été mis en œuvre pour qu'on s'occupe de nous. Les informations nous arrivaient à temps. On sent qu'on a pris soin de nous pendant notre séjour. Et ça compte énormément.»