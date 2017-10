Burkina Faso: AG de la FBF - Des propositions bien formulées, très constructives et très pertinentes

La Fédération burkinabè de football a tenu son assemblée générale ordinaire, le samedi 14 octobre 2017, à la direction générale des douanes sise à Ouaga 2000. Il s'est agi de faire les bilans moral et financier de la saison 2016-2017 et de faire une projection sur la saison à venir.

"Une assemblée générale est statutaire. Il y a un certain nombre de points inscrits. Et je pense déjà qu'il s'agissait de faire les bilans moral et financier de la saison, et faire une projection sur la saison à venir ; à savoir la question du programme d'activités budgétisées et la question d'affiliation et bien d'autres aspects. Sur ce point, je dois dire que nous ressortons pleinement satisfaits parce que nous avons eu droit à des débats de très belle facture. Il y a eu des propositions bien formulées, très constructives et très pertinentes. Je pense que nous avons pris bonne note", a expliqué Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabè de football(FBF).

Pour la saison 2016-2017, un certain nombre de travaux ont été achevés soit pour entretenir les infrastructures soit pour les améliorer, toujours dans le souci d'offrir des conditions encore meilleures aux pratiquants du football. Les projets dans un proche avenir sont d'abord la formation des jeunes, celle qu'inculque le département football de jeunes dont la mission est de sensibiliser tout le monde à l'aspect technique de l'enseignement, de trouver de nouvelles idées, des axes de changement et des outils qui permettront à tous les espoirs de progresser encore plus et surtout d'obtenir un bagage technique qui leur permettra de parvenir jusqu'au bout de leur possibilité.

Le président de la Commission finances a présenté en détail le bilan financier de la saison 2016-2017 et les perspectives pour la prochaine. " Je relève que l'exercice 2016-2017 s'est révélé conforme aux prévisions que nous avions établies surtout pour les dépenses, les recettes ayant légèrement varié par rapport à nos attentes", a mentionné Sita Sangaré. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, la question du match à rejouer entre l'Afrique du Sud et le Sénégal est revenue. " La Fédération burkinabè de football a introduit un dossier vraiment solide auprès du Tribunal arbitral du sport pour s'opposer à la reprise du match Afrique du Sud # Sénégal. Ce n'est pas une question de sentimentalisme. C'est vraiment de bon sens parce qu'il n'y a pas lieu à reprendre ce match.

Nous l'avons pensé au début et aujourd'hui encore que nous sommes sur cette même position, et nous venons d'être confortés dans notre position par l'Afrique du Sud qui nous a rejoint en s'associant à la plainte du Burkina Faso auprès du Tribunal arbitral du sport... Nous estimons que toutes les équipes sont lésées par cette décision, à part le Sénégal qui a perdu sur le terrain et qui peut espérer améliorer son résultat précédemment obtenu", a fait savoir le président de la FBF. Point de doute sur le début du championnat national de D1 qui sera effectif le 21 octobre 2017.