Burkina Faso: Relance du CDP - Les anciens du parti se mettent en action

Les anciens du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ont tenu une assemblée générale à Ouagadougou, le samedi 14 octobre 2017. Ils ont discuté de leur apport à la relance du parti.

Les sages du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) n'entendent pas rester en marge de la relance du parti, affaibli depuis l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. C'est dans ce cadre qu'ils ont tenu une assemblée générale à Ouagadougou dans la matinée du samedi 14 octobre 2017. Selon le secrétaire national du CDP chargé des anciens, Bernard Dabaré, la rencontre était une occasion de ressourcement et d'introspection des militants et un cadre approprié d'échanges sur des questions majeures du moment qui impactent la vie de la structure. « Les jeunes ont la force et la fougue, il faut de temps en temps les orienter pour une harmonie dans le parti et dans la société.

Les anciens vont échanger et sur chaque question, ils donneront leur point de vue. Il ressortira des conseils à l'endroit des jeunes qui dirigent le parti. », a-t-il expliqué. Saisissant cette opportunité, M. Dabaré a attiré l'attention des dirigeants actuels sur quelques problèmes nationaux. Il a fait savoir qu'il est du devoir des anciens du CDP de se prononcer sur l'activité économique « qui stagne dans une morosité sans précédent » avec une forte répercussion dans le quotidien des Burkinabè.

De ce fait, il a indiqué que les anciens souhaitent que le Plan national de développement économique et social (PNDES) se montre à la hauteur des attentes qu'il a suscitées au sein de la population. Sur le plan sécuritaire, il a appelé le pouvoir du MPP à trouver le mécanisme idéal pour protéger les citoyens burkinabè. « Il (le pouvoir) doit prendre des mesures urgentes et idoines pour endiguer l'hydre à mille têtes au lieu de chercher des poux sur des crânes rasés. Passer le temps dans des accusations inconsidérées l'aveugle dans sa recherche de solution pour créer le havre de paix dont rêvent nos familles », a martelé Bernard Dabaré.

Par ailleurs, il a appelé à la réconciliation nationale dans la vérité et la justice. Le secrétaire national chargé des anciens du CDP a aussi félicité la commission ad hoc, conduite par le 2e vice-président du parti, Léonce Koné, pour le travail abattu dans le renouvellement des structures de base.

De plus en plus optimistes

En effet, a-t-il rappelé, 37 sections et environ 245 sous-sections ont été validées par le Bureau politique national (BPN) lors de sa 60e session tenue le 30 septembre 2017. Un résultat qui, visiblement, rend les « doyens » très optimistes. La preuve, M. Dabéré a affirmé que : « les anciens restent convaincus que le CDP a sa place dans la conduite de ce pays pour peu qu'il sache préserver ses acquis engrangés par 27 ans d'efforts indéniables qui ont conduit le Burkina sur le chemin de l'émergence ».

Pour le président du comité ad hoc, Léonce Koné, les anciens, en plus de pouvoir contribuer à un nouvel ancrage du parti jusqu'aux hameaux les plus reculés, peuvent jouer un rôle primordial dans la réconciliation nationale. Il les a invités à y travailler. Lui non plus n'est pas pessimiste quant à l'avenir du parti. « Dans un avenir proche, nous pourrons dire que le CDP, conformément à sa vocation de parti de masse, sera présent sur tout le territoire national...

Nous remettrons sur pied également nos structures spécifiques, avec les coordinations des anciens, des femmes et des jeunes », a-t-il affirmé. Il a néanmoins reconnu que tout n'a pas été parfait durant les 27 ans de règne de Blaise Compaoré mais estime que globalement le pays a fait des progrès incontestables dans de nombreux domaines. Le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba, pour sa part, a plaidé pour une justice équitable dans les dossiers liés à l'insurrection populaire de 2014.

Il a fait savoir que le pouvoir actuel ne doit pas juger ceux qui, en faisant leur travail, ont tiré sur des personnes, tout en oubliant leur propre rôle dans l'évènement. Car, selon lui, si ces derniers n'avaient pas poussé la population à sortir, il n'y aurait pas eu de tir. En outre, il se demande sur quelle loi se sont-ils basés pour incendier l'Assemblée nationale et les domiciles de certains citoyens.

Tout compte fait, tout en demandant aux responsables coutumiers d'œuvrer à une purification de la terre du Burkina pour le sang versé, il s'en est remis à Dieu pour le règlement du différend entre le pouvoir et le CDP « qui a subi la force des plus puissants ». Achille Tapsoba s'est aussi offusqué du refus d'accorder le droit de manifester à Pascal Zaïda. Dans quelle démocratie sommes-nous ? s'est-il interrogé.