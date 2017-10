Burkina Faso: Visite du PF au Sénégal - Trois accords signés, 20 autres en préparation

Au terme de la visite officielle du chef de l'Etat burkinabè, Roch marc Christian Kaboré, au Sénégal du 13 au 15 octobre 2017, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé un communiqué conjoint en 20 points, le 15 octobre. A travers ce communiqué les deux chefs de la coopération ont dressé un bilan positif du séjour de la délégation du Burkina Faso.

La visite effectuée par le Président du Faso, Roch marc Christian Kaboré, du 13 au 15 octobre 2017, à Dakar au Sénégal a permis de consolider les relations bilatérales entre les deux pays. En effet, elle s'est concrétisée par la signature de trois accords dans les domaines sécuritaire, judiciaire et de l'éducation, ainsi que l'engagement à finaliser la vingtaine de projets d'accord en cours de négociation, dont la signature pourrait intervenir lors de la 5e session de la Grande commission mixte de coopération qui devrait se tenir à Dakar au cours du premier trimestre de 2018. Roch Marc Christian Kaboré et Macky Sall se sont félicités de l'existence dans chacun de leurs pays, d'une forte communauté burkinabè ou sénégalaise parfaitement intégrée et qui œuvre au quotidien à entretenir la flamme de l'amitié, de la fraternité et de la solidarité sénégalo-burkinabè. Ils ont exprimé leur volonté de poursuivre les efforts pour parachever le processus d'intégration régionale.

A ce propos, ils ont réaffirmé leur engagement à lutter contre toutes les entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Au plan multilatéral, les deux chefs d'Etat ont salué leur parfaite convergence de vues sur les questions politiques et sécuritaires aux niveaux sous-régional, régional et international. A cet égard, ils ont salué les efforts déployés dans le cadre de la MINUSMA pour restaurer la paix dans le Sahel et souligné la nécessité d'une synergie d'actions entre les pays de la sous-région pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Par ailleurs, les deux chefs d'Etat ont exprimé leurs vives préoccupations face à l'expansion des attaques menées par les groupes terroristes dans certains pays de la sous-région. Le président Macky Sall a réaffirmé la solidarité et le soutien « total » du Sénégal au Burkina Faso et aux pays de la région, victimes de ces attaques.

Quant au Président Kaboré, il a profité de cette occasion pour réitérer ses « sincères » remerciements, ainsi que ceux du gouvernement et du peuple burkinabè aux plus hautes autorités sénégalaises, suite à l'envoi d'une forte délégation pour témoigner la solidarité et la compassion du Sénégal, après l'attaque terroriste perpétrée le 13 août 2017 au restaurant Aziz Istanbul à Ouagadougou. Le Président Macky Sall a félicité son Homologue burkinabè pour la contribution du Burkina Faso à la paix et à la sécurité internationale.

Il a par ailleurs donné des informations sur les préparatifs de la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévue les 13 et 14 novembre 2017, sur le thème : « Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées ». Le chef de l'Etat du Sénégal a accepté l'invitation du Président du Faso à effectuer une visite officielle aux pays des Hommes intègres. Les deux Etats ont convenu que la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique.